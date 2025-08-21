Noel López firma por el Tenerife
Jugará las próximas dos temporadas, con otras dos más opcionales
El delantero de Silleda, canterano del Deportivo, firma con el Tenerife por dos temporadas, con opción a ampliar su vinculación por otros dos cursos, tras su paso por Osasuna Promesas (cedido la pasada campaña) y el Real Madrid Castilla, al que llegó el verano de 2022 traspasado desde A Coruña.
