Radiografía del delantero deseado por el Deportivo: un goleador contrastado con movilidad

«Queremos un delantero con movilidad», anunció Antonio Hidalgo el 30 de julio, anunció Antonio Hidalgo el 30 de julio, antes de la gira inglesa. Un mes después, el cuadro coruñés trabaja en la llegada de un 9 diferencial. Un jugador que dé un salto definitivo a la plantilla. En la carrera, ha dejado de lado otros objetivos para centrarse en nombres mayores. Atacantes por los que debe competir con clubes de superior categoría. Se busca, principalmente, un goleador contrastado, pues la mayoría tienen en común, entre otras características, haber superado la decena de dianas en las segunda divisiones de sus países.

El Deportivo ha esperado hasta el final por el atacante deseado. Hasta el momento, sobre la mesa han pasado más de media docena de nombres que permiten trazar unas líneas maestras, con matices, sobre lo que busca la entidad coruñesa. Carlos Martín, anhelo la pasada campaña, parte desde la punta más versátil de la baraja; hasta alcanzar a nombres como Samuele Mulattieri o Urko Izeta, arietes de área. Por el camino, han asomado nombres como Jon Karrikaburu, Arana o Miguel de la Fuente, futbolistas completos con movilidad.

En común, las cifras. Todos ellos tienen una experiencia de, por lo menos, una temporada en Segunda División (o una segunda categoría europea potente) cuajando buenos números. La entidad coruñesa busca un 9 contrastado, con una buena carta de presentación. Pero, claro, ese perfil está codiciado y el Dépor debe pelear con equipos de superior categoría por sus servicios.

La capacidad para el desmarque y la ruptura entre líneas es otra de las cualidades que más se valora y se repite entre los perfiles que ha tanteado la dirección deportiva. Algunos con mayor enfoque, como es el caso de Karrikaburu, con dorsal de primer equipo en la Real Sociedad. Un delantero con capacidad para atacar la profundidad, en especial en desmarques cortos, y también para guardarse el balón y jugar. El curso pasado hizo 8 tantos en 1993 minutos en Liga. Cualidad que cumple también Carlos Martín, quien puede jugar en la banda o por detrás de un punta. No es un delantero a la vieja usanza, sino un perfil que podría alternar el centro con cualquier extremo. En su caso, tiene pretendientes en Primera División, después de anotar dos tantos con el Alavés en la 24-25 y, en la 23-24, 15 con el Mirandés.

Urko Izeta, otro de los deseados en la categoría de plata, anotó 15 dianas (12 en liga y 3 en la fase de ascenso) en un Mirandés en el que compartía delantera con Joaquín Panichelli y en la que la necesidad de la pizarra de Lisci le exigía moverse en el frente de ataque, aunque 11 de sus 12 goles en competición regular fueron desde dentro del área. En unas cifras similares se movió Miguel de la Fuente, quien hace dos cursos fue capital para el ascenso del Leganés con 12 goles. Un delantero con capacidades asociativas, buen juego de espaldas y también potencial para romper a la espalda de la línea defensiva rival.

A la lista de intereses se ha sumado Samuele Mulattieri, con una altura similar a la del pepinero, buena movilidad y dinamismo, aunque sin una gran punta de velocidad para carreras largas. Suma, al igual que muchos de los citados, una técnica notable, aunque es, por encima de todo, un rematador. El club coruñés busca, además, que el futuro delantero sea capaz de descargar de espaldas en el juego en largo desde los centrales o el portero. Una situación que se evidenció en Granada, donde Eddahchouri tuvo una tasa de acierto del 50% en sus pases (su dato general la 24-25 fue del 74%). Todos los citados anteriormente superan el 60%, siendo el italiano (81% en su última campaña) quien ostenta el mejor ratio.

Gol, movilidad y juego en corto. Los tres pilares en los que se sustentará el futuro ariete. No estará ante el Burgos, pero será uno de los movimientos estratégicos del verano en A Coruña.