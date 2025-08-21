Villares, más capitán que nunca

En sus primeros años ya parecía un capitán sin brazalete, pero ahora ya es completamente suyo. Ver a Diego Villares con la banda azul con motivos coruñeses en el brazo izquierdo en el partido del arranque de Liga en Granada no fue ninguna novedad. Ya desde la marcha de Lucas Pérez el pasado mes de enero ese rol quedó reservado para él como primera opción. Con la salida este pasado verano de dos futbolistas veteranos y con peso, como Jaime Sánchez o Pablo Martínez, se ha reforzado aún más su figura. El vilalbés, además de ser gallego y haberse criado en Abegondo, es con diferencia el futbolista con mayor antigüedad en el primer equipo. En unos meses cumplirá un lustro con los mayores tras debutar en enero de 2021 en un partido en O Vao en la antigua Segunda B. El siguiente, desde su debut, es Yeremay, quien se estrenó a finales de ese mismo 2021. No siempre se sigue este criterio para establecer a los capitanes de un equipo, algo que en ocasiones es decisión única y exclusiva de los jugadores o a veces intervienen los entrenadores. A Idiakez, por ejemplo, le gustaba darle su toque a la elección.

El Deportivo anunciará cuando acabe el mes de agosto quiénes serán los líderes del vestuario del Deportivo, los que tendrán ese importante papel en el campo en cada partido, ya sea institucional o ya sea disciplinarios porque se ha convertido en el único interlocutor válido con el árbitro. Al inicio de la pasada campaña 24-25 los elegidos fueron Lucas Pérez, Diego Villares, Jaime Sánchez y Pablo Martínez. Con la salida del coruñés fue José Ángel el que dio un paso al frente para cerrar el cuarteto a partir del mes de enero pasado.

Con la baja por lesión del pivote sevillano en ese primer duelo en Los Cármenes se pudo ver en los instantes finales del partido a Sergio Escudero con el brazalete, justo en el momento en el que Diego Villares fue sustituido por Charlie Patiño en el minuto 76. Por antigüedad hay futbolistas como Yeremay Hernández o David Mella que irían por delante, pero no es la primera vez que los vestuarios eligen a un jugador con largo recorrido y experiencia, a pesar de que lleve poco tiempo en la entidad. De hecho, el propio Deportivo nombró en la temporada 2023-24 a Mikel Balenziaga como uno de los capitanes, aunque acababa de ser contratado. En ese momento fue elegido para secundar a Ian Mackay, Lucas Pérez, Diego Villares y Pablo Martínez.

Para el ejercicio que ya ha comenzado Diego Villares, José Ángel y Sergio Escudero son fijos en este cometido y en una semana se sabrá si alguien más les acompaña en esta tarea. Es una figura también importante, no solo en el terreno de juego, sino también fuera para las relaciones con el club o para negociaciones grupales, de condiciones de trabajo o primas.