Diego Gómez seguirá el camino de Jairo y Mardones

"Diego necesita tener minutos y continuidad. La competencia en esa posición es fuerte", explicó Antonio Hidalgo esta mañana en la rueda de prensa previa al partido ante el Burgos. El canterano, regresado en enero tras romper la cesión con el Arenteiro, en el que estaba siendo clave, regresará a Primera RFEF esta temporada. El Dépor y el Racing de Ferrol han acordado la cesión del extremo zurdo, la tercera del verano entre ambas entidades tras los acuerdos por Jairo Noriega y Álvaro Mardones, cumpliendo así el máximo entre clubes.

El Dépor y el Racing han acordado la cesión de Diego Gómez, tal y como informó el periodista Ángel García y ha podido confirmar este diario. El club ha estudiado a lo largo del verano distintos escenarios para el de Amoeiro, buscando competitividad y minutos a partes iguales. La jornada pasada se quedó fuera de la convocatoria ante el Granada y su futuro se debía resolver estos días. La Primera RFEF arrancará el próximo fin de semana, por lo que podrá competir con el equipo de Pablo López desde el primer día.

Diego volvió en enero tras ser pieza clave en el Arenteiro, con el que anotó dos goles y dio tres asistencias en 20 partidos. Tras la salida de Lucas, el Dépor rescató al de Amoeiro, que heredó el 7. En Segunda División disputó 536 minutos repartidos en 17 partidos.