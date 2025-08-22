Hidalgo: "Nuestro margen de mejora es la mentalidad, luchar y sufrir"

Antonio Hidalgo quiere crear de Riazor un elemento clave en la pelea por el ascenso a Primera División. El técnico se estrenará este domingo (17.00) ante el Burgos en partido oficial. Tras debutar con triunfo en Granada, espera dar continuidad al inicio de liga. "Tenemos que tener una comunión increíble, hacerles ver que son fundamentales. Nos van a llevar en volandas", remarca el de Canovelles.

Riazor será fundamental en un Deportivo que no cumplió con los deberes locales de la pasada temporada. Fue la piedra en un camino con demasiadas curvas e Hidalgo quiere corregir esa trayectoria desde el principio. "Hemos intentado montar una estructura que pueda soportar diferentes situaciones. La parte de arriba es diferencial. Nuestro margen de mejora es la mentalidad, de luchar y sufrir, tenemos que tener todos la necesidad de ir al límite cada momento para sacar los tres puntos", explica el entrenador catalán sobre la confección de la plantilla y las dificultades pasadas para vencer en los partidos de locales, un asunto pasado que queda olvidado.

"Lo que yo quiero transmitir a nuestra gente es que hay que agarrarse a ellos. Tienen que sentir que son el motor del club", añade Hidalgo sobre la unión grada-jugadores, fundamental para la campaña que ha iniciado el equipo. "Tengo muchísimas ganas, sé que hay también una serie de actos antes y estoy encantado de que eso se palpe", añade sobre la fiesta que se vivirá este domingo, en la que estará su familia.

El mercado del Deportivo

El Deportivo se enfrentará al Burgos este domingo sin todavía ese delantero que complete la nómina blanquiazul. Podrían ser dos los fichajes antes del cierre del mercado, aunque el club "pone todas sus energías" en la contratación del 9. "Estamos abiertos a diferentes situaciones, un jugador en esa posición va a venir", remarca Hidalgo, que añade que "lo que prima es el talento", aunque no podrán elegir al delantero perfecto: "No estamos en la posibilidad de alcanzarlo, veremos los perfiles que necesitamos".

Además, abre la puerta a un jugador que pueda actuar en punta y en banda, ya que la posible salida de Diego Gómez dejaría debilitada la rotación en la línea de mediapuntas. "Diego necesita tener minutos y continuidad. La competencia en esa posición es fuerte. Cierto es. Siempre valoramos la posibilidad de encontrar esa segunda opción que pueda venir para complementar las posiciones de arriba".

Hidalgo insiste en que el club está "siempre abierto a mejorar" de cara a la posibilidad de contratar un centrocampista más. Charlie Patiño ha heredado el 6 tras "una gran pretemporada" y, ante la imposibilidad de firmar a Riki, la entidad coruñesa podría dejar finiquitada esa parcela este verano salvo que aparezca una buena opción. "Charlie nos da esa pausa, ese tener. Está trabajando bien y le estamos dando el cariño que necesitaba".

El técnico de Canovelles está feliz por poder contar un Yeremay diferencial a quien esta semana ha tentado el fútbol portugués con una oferta mareante que superaba los 30 millones de euros. "Aquí los entrenadores lo que queremos es jugadores de talento. Yere tiene un talento increíble. Tenemos que ayudarle entre todos a crecer. Él es exigente consigo mismo y estamos muy contentos de que esté con nosotros", remarca.

Cambios en la capitanía

El nuevo curso ha dejado, de momento, a Diego Villares y Sergio Escudero como primeros capitanes durante los partidos. Antonio Hidalgo ha desvelado la elección de los cinco hombres que llevarán el brazalete y serán los pesos pesados del vestuario: "Villi, Escu, José Ángel, Ximo y, en esa terna, Yere". El canario se une a cuatro veteranos que aportarán "toda su experiencia" al grupo. "Los cuatro capitanes están decididos por el grupo. Yo entiendo, y los capitanes lo entienden, que Yere tiene que dar un paso al frente. También va por antiguedad. En una situación similar está Barcia. Yere tiene que dar un paso adelante, es el momento de darlo. Lleva mucho tiempo aquí, sabe lo que es el club y cómo siente el aficionado. Los aficionados se sienten muy representados por él y es una de las cosas más grandes que podemos tener", explica sobre la decisión de añadir al canario.