Samuele Mulattieri, en espera y atento al Deportivo y los movimientos del Sassuolo

El Deportivo agotará los días del mercado de fichajes hasta que la mejor opción se ponga a tiro. El futuro 9 blanquiazul se hará derogar ante la alta competencia por los nombres que están sobre la mesa coruñesa. Antonio Hidalgo aguarda, por lo menos, una llegada, aunque reconoce que podrían ser dos ante la inminente salida de Diego Gómez en forma de cesión. Entre los candidatos al eje ofensivo está Samuele Mulattieri, delantero del Sassuolo. Ambas entidades hablaron sobre la disponibilidad del italiano a mitad de esta semana, dejando las conversaciones en pausa de cara a la próxima. El movimiento es del agrado del punta, pero su futuro no está en sus manos.

El mercado se mueve en muchas direcciones. Todos apuran los días y, en unos días, las horas, de cara a tomar la decisión definitiva. Jugadores y clubes vivirán con el final de agosto, como cada año, un cierre de mercado agitado por los movimientos de última hora. En esa batalla está el Deportivo, que poco a poco ha tenido que descartar objetivos que dejan de estar al alcance. El club se mantiene a la espera del futuro de Carlos Martín, en quien ya se interesó la pasada temporada y encaja con lo deseado por Antonio Hidalgo este verano. Según apunta el periodista Rubén Uría, el Getafe es el mejor colocado para hacerse con los servicios del delantero colchonero, pero el Dépor, que parte con la desventaja de jugar en Segunda, está muy interesado en sus servicios.

Todo va de la mano, y es que la negativa del exjugador del Alavés, cedido la pasada temporada en Primera y hace dos en el Mirandés, podría desencadenar otros movimientos. Ante la falta de opciones en el mercado nacional, el Dépor está atento también al internacional, y ahí aparece la figura de Samuele Mulattieri, quien la temporada pasada anotó 11 goles en 1.783 minutos repartidos en 34 partidos. No es un movimiento avanzado, ya que todas las partes aguardan los diversos movimientos, aunque el club coruñés ya habló a mitad de semana con el Sassuolo.

Es una carta que no se activará hasta la próxima semana. Mulattieri, mientras, aguarda paciente las decisiones que se tomen a su alrededor. El Dépor es una opción para él y, según explica el periodista italiano Nicolo Schira, la fórmula sería una cesión. Fuentes de La Opinión indican que el Sassuolo pagó por su traspaso 7 millones de euros al Inter de Milán, una inversión que el club querrá recuperar en mayor o menor medida. Además, el equipo italiano, antes de dejar salir a Mulattieri, quiere tener cerrada su delantera, que ahora también está en peligro por la lesión de Romelu Lukaku. La prensa italiana habla del interés del Napoli en Andrea Piamonti, delantero retornado al club tras estar cedido en el Genoa. Los neroverdi aguardan una llegada más que, de no producirse, podría provocar la negativa a la salida de Mulattieri.