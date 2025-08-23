El Deportivo avanza por Samuele Mulattieri y negocia una cesión con opción de compra atada al ascenso

El Deportivo negocia con Samuele Mulattieri una cesión con opción de compra obligatoria dependiente del ascenso a Primera División. Ambos clubes han avanzado, de momento sin llegar a un acuerdo, y tratan de llegar a un punto en común relativo a detalles salvables, como los números de la operación. El cuadro coruñés se mueve por el punta italiano, un jugador para actuar en el centro, a expensas de Carlos Martín, quien sigue interesando.

La entidad blanquiazul avanza en las negociaciones por el jugador nacido en La Spezia, por quien el Sassuolo invirtió 7 millones de euros para ficharlo del Inter de Milán hace dos veranos. La temporada pasada fue importante en el ascenso del equipo y anotó 11 goles.

La operación, de cerrarse, va encaminada a ser una cesión con opción de compra supeditada al ascenso a Primera División. De concretarse, podría resolverse en los próximos días, sin dilatarse hasta el final del verano, aunque ambas partes todavía deben acordar los términos económicos y las condiciones finales. La fórmula está clara.

Es la opción que ha logrado desatascar un Deportivo que lleva medio verano pugnando y peleando por delanteros con registros contrastados. Hidalgo, además, dejó caer lo interesante que sería que llegasen dos jugadores y no solo uno, más con la salida de Diego Gómez en forma de cesión. El club está atento a la decisión de Carlos Martín, quien prioriza Primera División. No son las únicas vías, pues la entidad mantiene varias opciones abiertas para sostener una red que le aporte margen en el mercado, como ha realizado todo el verano.