Segunda División
Ramis: "El Dépor puede castigar de muchas formas"
Aguarda un gran ambiente en un Riazor que conoce de sobra: "Es una afición espectacular"
El Deportivo recibirá al Burgos este domingo (17.00) y se reencontrará con Luis Miguel Ramis, un viejo conocido que advierte sobre las cualidades del conjunto blanquiazul. "Tenemos que mantener unos niveles de atención muy altos", explicó el técnico en la previa antes de enfrentarse a un equipo que "puede castigar de muchas formas".
"Hemos trabajado mucho el partido y sabemos qué es lo que tenemos que hacer", remarca Ramis sobre un duelo en el que aguarda a un equipo renovado con piezas que "mejoran al equipo": "Tienen muy buenos futbolistas y un entrenador que está implementando sus ideas en la plantilla, algo que se está viendo ya en el juego de los últimos partidos. Además, el Dépor tiene detrás una afición espectacular que les arropa y que hará lo propio en Riazor".
Ramis indica que estarán "todos los jugadores disponibles", aunque Mario González y el exdeportivista Mollejo no participarán ya que todavía no están en dinámica completa. Esta semana, los burgaleses anunciaron la renovación de Fer Niño, uno de los jugadores franquicia. "Es una gran noticia, está contento con la ciudad y en el club. Está dando un gran nivel, aunque sabemos que puede dar más".
Tras la victoria ante la Cultural, Ramis aguarda "un partido diferente" aunque asegura que no cambiará "la mentalidad y exigencia".
