Antonio Hidalgo: «Debemos agarrarnos a los primeros veinte minutos, fuimos superiores»

Empate sin goles en Riazor entre el Deportivo y el Burgos que no dejó satisfecho a Antonio Hidalgo, técnico blanquiazul. «Tengo la sensación de que llegamos al último tercio de campo sin que pasara nada», declaró el entrenador catalán que, sin embargo, prefirió ver el vaso «medio lleno» y quedarse con que su equipo «entendió que el grupo necesita sumar cada semana e intentamos que sea de tres, pero al final tenemos un punto más y eso es lo importante».

Aun así, el preparador deportivista terminó contento con el inicio del duelo ante la escuadra que dirige Luis Miguel Ramis. «Tenemos que agarrarnos mucho al fútbol que hicimos en los primeros veinte minutos, porque fuimos muy superiores», analizó Antonio Hidalgo, que lamentó no haber aprovechado un par de «ocasiones clarísimas» para adelantarse en el marcador. «El equipo hizo un gran esfuerzo, jugar a las cinco de la tarde con este calor no es nada fácil. Con sus dos líneas de cuatro nos costó llegar, a partir del minuto 25 más o menos, pero ellos tuvieron un solo tiro a portería», resaltó el catalán. En el segundo tiempo, el cuerpo técnico intentó «dar energía con los cambios», pero la victoria no llegó.

Sobre la figura de Yeremay, más desdibujado que otros días, Hidalgo comentó que ante el Burgos «recibió menos balones» que en la jornada inaugural en Granada y eso penalizó el juego colectivo en general. «Nos faltó entenderle y llevar balones por fuera, para encontrarlo abierto en el uno contra uno. Tenemos que cargar mucho más el área por su banda, pero se vació», reflexionó. En este sentido, el preparador blanquiazul consideró que sus jugadores tienen que seguir entrenando para facilitar las situaciones exteriores. «Cuando el balón sale fuera, hay poca gente por delante de la pelota y muchos que piden el pase al pie. Tenemos que trabajarlo para jugar contra bloques bajos como este», señaló.

Otro de los momentos del duelo fue la sustitución de Arnau Comas por Ximo Navarro, como ya pasara la jornada anterior en el Nuevo Los Cármenes. «Arnau pidió el cambio los dos días y tuvimos que hacerlo. Con Ximo esperábamos profundidad por banda y energía, pero cuando tienes que ir a por el partido no puedes gastar tantos cambios en la zona de atrás», comentó al respecto.

El choque ante el Burgos supuso el primer partido de Antonio Hidalgo en el banquillo local de Riazor, una experiencia que dejó «encantado» al entrenador catalán. «Tenemos que entender a Riazor en los momentos que empuja, para meter atrás al equipo rival. Debemos agarrarnos a la gente, porque es un placer jugar aquí. Cuando eres futbolista, tienes que entender el carácter que te da la grada, tenemos que sentirlo más para conectar con su energía. En los momentos más delicados, es una pasada como empuja este estadio», reconoció.