El Burgos, ‘kryptonita’ para el Deportivo

Maravillado por el gol de Granada y empoderado por la lluvia de millones que ha rechazado por Yeremay, el Dépor salió como un ciclón. Se sentía fuerte y avasallador. Arrollar más que ganar. Ese travesaño que se interpuso entre el canario y la red evitó el gol y otro guion de partido. Pronto se dio cuenta de que, más allá de los focos y de las licitas ambiciones, hay que barrer la casa todos los días. El duro día a día. Tocaba madurar el partido, ganárselo como un orfebre y ahí fue mucho mejor artesano el Burgos. Le cerraba todos los pasillos interiores, se afanaba en los duelos directos, cortocircuitaba su salida desde atrás, estaba mejor colocado... Y con la pelota todo lo que era un sufrimiento para los coruñeses, todos los sudores se convertían en fluidez cuando los burgaleses se hacían con el esférico. Menos mal que su rival era un poco ingenuos en el remate. Un sufrimiento, sin sentencia. Algo no iba en un Dépor aún en fase beta. El mejor ejemplo fue esa conversación de Yeremay en la banda con Hidalgo antes del descanso. Le tiraba todo, buscaba respuestas. No sabía ni cómo ni dónde ni cuándo ser diferencial y eso que casi siempre le sale natural.

El Dépor pareció revitalizarse con los cambios. Ximo le daba aplomo y Mella revolvía el juego. Buscó posteriormente criterio y lucidez con Patiño. Escarceos de Yeremay, alguna jugada aislada... Pero el plan no era muy homogéneo ni parecía predestinada a variar el rumbo de un partido que surcaba hacia el empate.

Baja el suflé. El Dépor, tan lozano y aspirante, recibió el aviso de que nadie en la categoría le va a poner una alfombra roja. Ya no la esperaba, pero por si había alguna duda... Así es esta Segunda, de la que pretende escapar Riazor.