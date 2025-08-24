El fútbol vuelve a Riazor: «Me dicen que en Primera estaré más lleno, pero ya no me cabe más gente aquí»

Da igual en la categoría en la que esté. El Deportivo, con solo jugar en Riazor, ya aporta un impulso económico muy importante a todos los negocios, bares y restaurantes del barrio gracias a las 22.000 personas de media que acuden al estadio. El regreso del equipo a la dinámica de liga devuelve la ilusión a los responsables del conocido bar colindante al estadio, El Rompeolas. «Sobre todo en invierno, cuando la cosa está más tranquila, esos dos o tres partidos al mes son vitales. Sin ellos no podríamos mantener la plantilla», asegura Javier, uno de los dueños del local. Es de los bares más conocidos por sus previas en la calle Manuel Murguía. Además, acoge a la Peña Rompeolas, que organiza comidas y preparativos antes de cada encuentro para disfrutar del fútbol. Ilusionados un año más con el Dépor, mucha gente les dice que, cuando ascienda el equipo,tendrá muchos más clientes en su negocio, a lo que Javier siempre responde: «No creo que venga más gente, si es que ya no me caben más aquí». Agradecido con los deportivistas por todo el apoyo que le dan, recuerda el mismo aforo completo incluso cuando el equipo jugaba en Primera RFEF.

El Recreo, la tienda de chuches con más de treinta años de historia, vive ahora una nueva etapa, pero con el mismo día destacado en la semana del calendario: las jornadas en las que el Dépor juega en casa.«Los días de partido la tienda se llena. Tengo que traer a dos personas más para ayudarme porque sola no doy hecho», cuenta con una sonrisa en la cara Euri, la nueva dueña del pequeño local que ofrece todo tipo de dulces y snacks. Hasta hace un año era Sara la encargada de suministrar las golosinas y, en especial, las pipas a los deportivistas que hacían el camino al estadio por el paseo marítimo. Ahora, la joven de origen dominicano que lleva la tienda reconoce que esos días marcan la diferencia para el comercio: «Son los que más se gana. Para mí es fenomenal tener al Dépor tan cerca». La encargada se viste orgullosa con la camiseta blanquiazul en cada partido y ofrece el mejor trato a todos los seguidores que ayudan a impulsar el pequeño negocio de la avenida Buenos Aires.

Euri (El Recreo) / Carlos Pardellas

Germán es otro de los que agradecen la gran masa social que mueve el Dépor. El local de empanadillas argentinas, Gerchef33, está en la Plaza Portugal y nota la afluencia que hay con la afición coruñesa. El argentino sabe cómo tiene que actuar los días de partido. Ya domina los gustos de los blanquiazules. Adapta los horarios para abrir antes o cerrar más tarde, sabe cuándo los deportivistas entran con hambre al estadio y, sus empanadas hechas a mano, son una buena opción. «Se nota más gente en la calle. Depende mucho del rival y de la hora del partido», señala el dueño. Los encuentros suponen para él «un pequeño empujón». Germán recuerda el año en el que jugó su compatriota Juan Gauto en el Deportivo. Asegura que se dejó ver varias veces por el local y eso le ayudó aún más.

Germán (Gerchef33) / Carlos Pardellas

Otro de los establecimientos de la zona que espera que llegue el fin de semana para llenar su negocio es El Chiquitín, pero en este caso los dueños decidieron, «hace ya muchos años, solo abrir el bar los días de partido». Así, aseguran que las ventas sean óptimas. Empezaron en 1987, como una hamburguesería familiar, pero al darse cuenta de que «entre semana no pasa nadie por delante» y que, en días de partido, los deportivistas se aglomeraban en las puertas sin apenas sitio dentro, decidieron que la mejor opción era solo abrir para ellos, para los seguidores del Deportivo. Uno de los tres hijos del dueño, Aitor, explica: «Disfrutamos mucho. La clientela es espectacular, la gente viene con ganas y el ambiente es único ». En sus inicios no esperaban convertirse en todo un clásico de las previas de los partidos de Riazor. «Todavía no había esta euforia por el fútbol, ni por el Dépor. Ni siquiera se abrió con ese pensamiento, pero poco a poco, fue habiendo más movimiento, en especial, cuando el Deportivo consiguió el primer ascenso Primera», recuerda Aitor. En la familia esperan seguir presentes en la lista de bares, para tomarse algo antes del partido, de todos los deportivistas muchos años más.

La única afectada es la encargada de gasolinera Repsol situada a escasos metros del estadio. Paula explica que una de sus estaciones debe cerrar cuando hay partido porque se corta la calle para los vehículos, mientras que la otra estación apenas tiene clientes. «En A Coruña casi nadie mueve el coche para ir a Riazor, así que las ventas son mínimas», reconoce Paula.

El regreso del Deportivo, después del parón veraniego, no solo se celebra en la grada. Javier, Euri, Germán, Aitor junto con decenas de dueños de locales y bares agradecen todo el movimiento que consigue el club que, de forma indirecta, ayuda a la economía local del barrio. Todos esperan cada semana el partido en el que el Deportivo juega en casa.