Segunda División
Las notas individuales del Dépor ante el Burgos: Barcia y Loureiro brillan en un partido sobrio
Eddahchouri y Yeremay suspenden en un partido gris de ambos
El Deportivo empató 0-0 ante el Burgos en un encuentro insuficiente que deja el primer empate de la temporada. 4 puntos de 6 posibles en el inicio de una larga temporada en la que el cuadro de Hidalgo debe hacerse fuerte en casa.
Parreño(6): Realizó una gran atajada en los primeros minutos. No tuvo mucho más trabajo y volvió a estar seguro.
Loureiro (8): Gran nivel tanto de lateral como de central. Ganó duelos, pugnó y se ganó varias ovaciones de Riazor.
Arnau Comas (5): Condicionado por una amarilla tempranera. Fue sustituido poco después del descanso.
Dani Barcia (8): Superlativo en el corte. Estuvo veloz, atento y contundente para corregir y permitir al Dépor defender alto. Muy preciso en los pases en largo.
Escudero (6): Controló su banda pese a los movimientos interiores de David y la exigencia de un Arroyo que subía solo.
Villares (6): Suficiente en lo combinativo y trabajador sin balón. Se llevó 6 de 11 duelos.
Gragera (7): Tiene un imán para robar balones y llegar a cualquier parte. Rozó el centenar de toques y comandó la medular.
Luismi (5): Sacrificado sin balón, siendo durante la fase defensiva un defensor más. No tuvo impacto en ataque.
Mario Soriano (5): Mejoró con el paso de los minutos, aunque al equipo le costó mucho encontrarle.
Yeremay (4): Desaparecido más allá del larguero del inicio. Debe aportar mucho más.
Eddahchouri (4): Impreciso con balón. Tuvo la más clara y otro buen disparo, pero no fue su día.
El banquillo del Deportivo
Ximo Navarro (5): Compitió a buen ritmo.
Patiño (5): Aportó sentido al juego.
Mella (5): Sumó nervio y uno para uno.
Quagliata (-): Participó poco.
Bouldini (-): Errático.
