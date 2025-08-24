Las notas individuales del Dépor ante el Burgos: Barcia y Loureiro brillan en un partido sobrio

El Deportivo empató 0-0 ante el Burgos en un encuentro insuficiente que deja el primer empate de la temporada. 4 puntos de 6 posibles en el inicio de una larga temporada en la que el cuadro de Hidalgo debe hacerse fuerte en casa.

Parreño(6): Realizó una gran atajada en los primeros minutos. No tuvo mucho más trabajo y volvió a estar seguro.

Loureiro (8): Gran nivel tanto de lateral como de central. Ganó duelos, pugnó y se ganó varias ovaciones de Riazor.

Arnau Comas (5): Condicionado por una amarilla tempranera. Fue sustituido poco después del descanso.

Dani Barcia (8): Superlativo en el corte. Estuvo veloz, atento y contundente para corregir y permitir al Dépor defender alto. Muy preciso en los pases en largo.

Escudero (6): Controló su banda pese a los movimientos interiores de David y la exigencia de un Arroyo que subía solo.

Villares (6): Suficiente en lo combinativo y trabajador sin balón. Se llevó 6 de 11 duelos.

Gragera (7): Tiene un imán para robar balones y llegar a cualquier parte. Rozó el centenar de toques y comandó la medular.

Luismi (5): Sacrificado sin balón, siendo durante la fase defensiva un defensor más. No tuvo impacto en ataque.

Mario Soriano (5): Mejoró con el paso de los minutos, aunque al equipo le costó mucho encontrarle.

Yeremay (4): Desaparecido más allá del larguero del inicio. Debe aportar mucho más.

Eddahchouri (4): Impreciso con balón. Tuvo la más clara y otro buen disparo, pero no fue su día.

El banquillo del Deportivo

Ximo Navarro (5): Compitió a buen ritmo.

Patiño (5): Aportó sentido al juego.

Mella (5): Sumó nervio y uno para uno.

Quagliata (-): Participó poco.

Bouldini (-): Errático.