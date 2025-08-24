RC Deportivo - Burgos CF: Este es el posible once del Dépor para enfrentarse al Burgos

Aún colea la goleada y el golazo de Granada, también la búsqueda de delantero con Mulattieri como mejor colocado, pero el Deportivo afronta su estreno en esta temporada 25-26 en Riazor ante el Burgos de Ramis. El técnico de Canovelles prepara su apuesta inicial para este equipo que acabó la.promega jornada como líder de Segunda tras golear a la Cultural. No se esperan excesivos cambios, existen muchas opciones de que repita once titular tras la goleada en Granada.

La portería será de nuevo para Germán Parreño, aunque Bachmann ya anunció que está listo para jugar. Es una de las pocas leves dudas. La defensa volverá a ser para Miguel Loureiro, Arnau Comas, Dani Barcia y Sergio Escudero. Noubi, Ximo o Quagliata tendrán que esperar.

El doble pivote será de nuevo para Gragera y Diego Villares con Charlie Patiño y Rubén López como opciones de banquillo. La línea de enganches será para Luismi Cruz, Mario Soriano y Yeremay. Mella es la primera opción de banquillo. En ataque Eddahchouri es inamovible hasta la llegada de Mulattieri o por el hecho de que Bouldini no es competencia real por el 9.