Riazor, líder en Segunda y entra en el top 10 nacional

Riazor se vistió de gala para el partido inaugural de la temporada 25-26 y dejó su primera huella en una temporada que se prevé apasionante. El estadio blanquiazul tuvo el dato de mayor asistencia este fin de semana en Segunda División con 25.954 espectadores, según números aportados por el club (LaLiga cita 25.860, pero serviría para sostener el podio). Por detrás, en el fútbol de plata, solo el Málaga se acercó. En La Rosaleda también hubo una excelente asistencia con 25.075 aficionados.

El fin de semana, además, solo cinco estadios lograron mejores datos: el Carlos Tartiere (29.768, ante el Real Madrid); el Reale Arena (31.616 en el duelo de la Real Sociedad contra el Espanyol); La Cartuja (54.646, con el estreno del Betis contra el Alavés); y el Metropolitano (59.369, en un Atleti-Elche). Además, este lunes jugarán el Sevilla y el Athletic Club de locales, sin datos todavía confirmados, ambos estadios superan habitualmente la cifra.

La capacidad de Riazor y el apoyo masivo del deportivismo permitieron superar en asistencia un Levante-Barcelona, un Osasuna-Valencia o un Villarreal-Girona de la máxima categoría nacional. El Dépor, en su primera jornada como local de la temporada, ya se cuela en el top 10 de entradas del fútbol español.