Samuele Mulattieri aterriza en A Coruña para firmar con el Deportivo

Samuele Mulattieri aterrizó en A Coruña esta tarde. En torno a las 17.00, el vuelo en el que viajaba desde Madrid tocó tierra. Le aguardaba personal del club para conducirle a realizar las pruebas médicas. El ariete de 24 años llegó a Alvedro con bastante expectación en torno a su figura. El delantero, hasta ahora del Sassuolo, a quien llegó procedente del Inter de Milán, firmará cedido por una temporada con opción a quedarse en el proyecto blanquiazul si el Dépor asciende a Primera División.

El delantero deseado ya está aquí y lo ha hecho con una de esas llegadas a la vieja usanza. Acompañado por trabajadores de la entidad y rodeado de cámaras para captar la instantánea. En los últimos días se aceleró la operación para que el jugador nacido en La Spezia recalase en el Deportivo.

El equipo coruñés llegó a un acuerdo este fin de semana para una cesión con opción de compra. El posible traspasado quedará supeditado a la categoría, activándose en caso de ascenso a LaLiga EA Sports. Es el delantero elegido para disputar con Zakaria Eddahchouri el frente del ataque. Internacional en categorías inferiores, se reencontrará con el siliciano Giacomo Quagliata, con quien coincidió en el combinado azzurro. Llega tras una temporada en la que anotó 9 goles en Serie B y otros dos en la copa nacional.

Su currículum en el fútbol italiano incluye 28 goles y 8 asistencias en la segunda categoría nacional, repartidos en 92 encuentros. Además, otros 18 tantos en la segunda neerlandesa con el Volendam. Se formó en las categorías inferiores de La Spezia, el club de su ciudad, y las del Inter de Milán, de donde salió traspasado por 7 millones al Sassuolo.