Borja Jiménez: «El mérito es todo de Yeremay, esa resiliencia, sobreponerse a situaciones adversas...»

¿Se le hizo raro que arrancase la Liga y no estar en un banquillo?

Es la primera vez en 13 años, pero también era el momento adecuado para tener muy claro lo que quería hacer. Me costó no continuar en Leganés por el cariño de estos dos años, por cómo me despidieron el último día. Fue muy emocionante, diría que casi más que el ascenso. Era lo mejor para ambas partes para empezar un proyecto nuevo. Tocaba salir. Y a partir de ahí, lo que quería lo tenía claro y se dio alguna opción que no se concretó por diferentes motivos, aquí en España. Y luego en el extranjero, abierto a cualquier oferta interesante, que han salido algunas. A la espera.

A veces hay que saber separarse por mucho cariño que exista...

Exacto. Es una experiencia parecida a la de A Coruña en mi segundo año, donde allí sí que comencé y ya el proyecto tenía cierto desgaste. Y este año creo que esa experiencia en el Dépor me sirvió para saber que era el momento de separar caminos. El Leganés es un club donde las cosas se hacen muy bien, donde su presidente lo tiene muy claro.

¿Esos meses después de salir del Dépor le ayudan ahora?

Sí, los años te van dando madurez y tranquilidad. El Borja de ahora no es el mismo de hace tres años. Todo te va dando poso para no precipitarse y tomar buenas decisiones.

¿Cómo ve el proyecto del Dépor?

El primer año, después del ascenso y después de varios años sin estar en la categoría, era complicado estar muy arriba. Había muchos jugadores del año anterior. Ya pensaba que el año pasado en tres cuartos de campo, sobre todo con Mario (Soriano), Peke y Mella y ahora con Luismi, probablemente estemos hablando de tres de los jugadores más determinantes o con más talento de la categoría. Se ha reforzado bien con jugadores para acompañar a Villares. También la reestructuración atrás. El objetivo debe ser pelear por subir porque el club lo demanda, la afición lo demanda y lo necesita. Están en buenas manos con Hidalgo. Ojalá asciendan y tengamos un Dépor de Primera.

Usted entrenó al Dépor en Primera RFEF, pero ¿ya notaba esa apuesta fuerte por ir a Primera?

Sí, ya ha pasado tiempo. Después de ese ascenso, la apuesta es muy grande por intentar retener, ya no firmar, sino retener. Estamos viendo que está firmando jugadores de Primera, como Gragera. Ahora en Italia. Se está construyendo algo que, con paciencia, dará sus frutos. Pero ahora también es cierto que la exigencia es ganar cada fin de semana y hay que acostumbrar a las cabezas y a los futbolistas a eso, que normalmente es lo más difícil.

¿Aún percibe el cariño de la afición del Deportivo?

Sí y por toda España. No solo en los campos. Puedes ir a un concierto, encontrarte a una persona del Dépor y que tenga buenas palabras, como me pasó hace poco. Estoy agradecido, ya lo estuve y lo diré siempre. Por cómo me trataron, por cómo me siguen mostrando cariño. El año pasado no sé cuántos miles de mensajes recibí de aficionados de A Coruña tras mi ascenso (con el Leganés). Es una afición muy fiel a los suyos y me tiene estima.

Son experiencias que marcan...

Sí, te das cuenta de lo grande que son los clubes, una grandeza que se la dan sus aficionados. La magnitud, la repercusión. Es una de las bazas más fuertes y más importantes que tiene el Dépor. Ahora, pues con otro ascenso más, que siempre tendremos la espinita de esos minutos finales ante el Albacete. Pero se dio así, no siempre se puede ascender.

¿Imaginaba el jugador en el que se ha convertido Yeremay ahora?

Cuando llegamos al Dépor, él estaba en una situación muy complicada, sin jugar en el Juvenil. Ahí sobresalía otro perfil de futbolistas y la disyuntiva, cuando llegamos, era de decidir qué hacer con él: si sacarlo o intentar que, estando cercano al primer equipo, pudiéramos reconducir la situación. Ahí se hizo una apuesta, porque había gente dentro del club que era valedora de él. Yo acababa de llegar, solo pude verle algunos entrenamientos con el Juvenil. Creíamos que tenía que tener la oportunidad de ver qué hacía con un primer equipo. No había tenido un año fácil y es mérito de Peke esa resiliencia, esas ganas de mejorar, de sobreponerse a situaciones adversas. Talento lo ha tenido siempre, pero ha habido gente que, él es consciente, han sido muy importantes en ese primer año con nosotros, donde tuvo escasa participación. Intentamos, entre todos, desde Álex Bergantiños a todo el mundo, darle a entender que estaba en ese proceso de aprendizaje, que tenía que completar entrenamientos. Todos teníamos claro que cuando Peke tenía esos minutos buenos en un entrenamiento, en un partido, era diferente. Ahora en estos años ha demostrado esa continuidad, ese desborde, esa manera de ver el fútbol diferente que lo hace ser uno de los mejores futbolistas en Segunda, pero que está llamando la atención de grandes clubes de Europa.

¿Cómo ve el proyecto del Leganés en su vuelta a Segunda?

Han perdido el mayor talento del año pasado, Yan (Diomande), que es un jugador de élite, capaz de marcar las diferencias, y por eso ha tenido un traspaso millonario. Han confeccionado una plantilla otra vez para luchar por ascender. Es diferente a cuando llegamos, donde el objetivo era completamente distinto. Era intentar mantener la categoría y todo salió muy bien. Este año el club ha hecho una apuesta en nombres. Por lo que escucho de las palabras de Andrés (Pardo) y a Jeff (Luhnow) , la idea es pelear por el ascenso. Ojalá estén allá arriba y lo vuelvan a lograr.

¿Qué partido espera entre Leganés y Dépor? ¿Irá a verlo?

Es un partido especial. Estando en Madrid, sería casi una falta de respeto no acercarme a verlo. Espero un partido con dos equipos que van a querer llevar la iniciativa. Es de los últimos días de mercado, que es muy importante a nivel mental para los futbolistas cómo se encuentran, en qué situación llegan. Será un partido cerrado. Todos los partidos de Segunda División son así, salvo que haya alguna circunstancia. Es muy pronto, pero los entrenadores saben de la importancia que tienen los enfrentamientos directos.