Bouldini, más dentro que fuera del Deportivo

El Deportivo no dejará de estar alerta hasta que la persiana del mercado baje el 1 de septiembre, pero la plantilla del Dépor con la que pretende ascender se puede dar casi por cerrada. La llegada de Mullattieri deja los deberes hechos con el 8 aparcado y ese segundo delantero o jugador de segunda línea que reclama Hidalgo como única operación posible. Eso sí, para que llegue ese segundo ariete el club coruñés debería encontrar un jugador que marque la diferencia y que realmente pueda y quiera venir a A Coruña, y conseguir, de paso, un nuevo destino para Mohamed Bouldini, algo que no se antoja sencillo cuando quedan solo unos días para que se acabe el zoco del verano. Las cuentas están claras. Tres delanteros con Eddahchouri y el italiano como fijos y con el marroquí como casi seguro. Nunca más de tres para el ataque. Esa es la premisa para un proyecto que pretende no agotar las 25 fichas y que contará con Rubén López con licencia del Fabril, pero como futbolista de momento del primer equipo coruñés.

En unos días el marroquí cumplirá un año como jugador del Deportivo. Llegó el 29 de agosto en un rol muy parecido al de Mulattieri como gran apuesta para el frente de ataque y no terminó de cuajar. De hecho, el club coruñés salió a fichar en enero y se reforzó con Zaka. El cierre de mercado se le presenta al ex de Levante con relativa incertidumbre, aunque sin los apuros de futbolistas como Diego Gómez o Denis Genreau, que no cuentan. Bouldini tiene dos opciones encima de la mesa para salir, pero aún habría que desarrollarlas y concretarlas a la espera de que el club coruñés también tome una determinación. Si no encuentra nada para reforzarse con las opciones preminentes de Carlos Martín y Urzo Izeta, ambas con serias dificultades para cerrarlas, nada se moverá. Todas las partes ven como un escenario poco factible que se acabe produciendo la salida del delantero, ex también del Fuenlabrada y con pasado en el fútbol portugués. El salario del jugador, la amortización que acarrearía y sus consecuencias en el límite salarial y su contrato hasta el 30 de junio de 2028 también juegan en contra de que acabe fraguando.

Segunda oportunidad

Bouldini finalizó la pasada liga decepcionado y entre dudas. Su primera temporada en el Dépor no fue como había imaginado con un protagonismo reducido y menguante. Se tomó un periodo de reflexión, pero decidió quedarse en el Deportivo y darse una segunda oportunidad con un entrenador nuevo como Antonio Hidalgo, que sabe sacar muy buen rendimiento de sus delanteros. Su último triunfo, en ese sentido, fue Soko, que marcó trece goles en el pasado ejercicio y que fichó este verano por el Almería.

Bouldini ha ido poco a poco ganando protagonismo en pretemporada, aunque siempre lejos de la lucha por la titularidad, de momento, reservada para Zaka. Tanto él como el club ven interesante el paso al frente que ha dado, pero el ataque puede necesitar algo más y sería el damnificado. Aun así, es un escenario que se antoja poco factible, pero solo se descartará con el fin del mercado el próximo 1 de septiembre.