Malentendido con las entradas de socios del Deportivo para el duelo de Leganés

El Deportivo anunció el lunes en su web oficial que pondría el martes en las taquillas de Riazor a disposición de sus socios 152 de las 250 entradas que le había facilitado el Leganés para el partido del lunes. El precio era de 25 euros para cada una. Las 100 restantes son para la Federación de Peñas Deportivistas, fruto del acuerdo vigente con la entidad. Los abonados que se acercaron este martes por la mañana a las taquillas se encontraron que la disponible era en torno a un tercio de esas 150 anunciadas en la comunicación oficial del día previo.

El Dépor aduce para justificar este malentendido que ese contingente de localidades que se echaron en falta fueron a parar a empleados del club y a compromisos con patrocinadores y con jugadores del actual plantel. La entidad coruñesa apunta que repartió, además, parte de ese billetaje entre socios de fuera de A Coruña que lo solicitaron vía correo electrónico. De hecho, según fuentes consultadas, ya se encontraron con 250 peticiones bajo esta vía en la tarde del lunes.

La web del Leganés aún tiene unas pocas entradas a la venta por un precio mínimo de unos 60 euros. A pesar de que el partido se disputará el lunes a las 21.30 horas, todos los duelos del Dépor que se juegan en Madrid tienen una alta demanda por la presencia de muchos aficionados en la capital de España.