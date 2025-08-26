El Sporting de Portugal llena la caja antes de un último intento por Yeremay
Venderá a Harder al Milan y suma más dinero a su recaudación
Queda una semana para que el Deportivo respire por Yeremay Hernández, aunque hay bastante confianza en que el canario estará en el plantel del Deportivo en el otoño de 2025. Esta reafirmación ante las señales emitidas no significa que el Sporting de Portugal se rinda del todo en sus acometidas por el talentoso jugador blanquiazul. De hecho, los portugueses tienen en cartera el dinero de Gyokeres (63 millones más diez en variables) tras solo gastarse 22 más cinco por objetivos en Luis Suárez. Invirtió, posteriormente, 11 en comprar todos los derechos federativos de Trincao. Hay un remanente que será aún mayor en los próximos días, pues según la prensa lusa, tiene un acuerdo con el Milan para traspasar a Harder por 24 millones más tres en variables. Su relevo será Ioannidis, del Panathinaikos, por unos 20, pero el saldo sigue siendo positivo para reforzarse con un par de extremos en el cierre del mercado, con el anhelo de que uno de ellos sea Yeremay.
El Dépor rechazó hace unos días una segunda propuesta de los lusos que suponía el desembolso de 30 millones más cinco en variables. El club coruñés se remitió a su cláusula de rescisión de en torno a 60. El Sporting no cejará en su empeño, pero ninguna de las partes ve apenas posibilidades de que deje el Dépor esta semana. Yeremay se quedará, casi con toda seguridad, para buscar el ascenso.
