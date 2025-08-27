Así juega Samuele Mulattieri, un «chico de oro» y un ariete «muy fuerte a campo abierto»

Detrás del jugador que toca el piano para relajarse y descansa con literatura y filmografía, se esconde un delantero nato que aguarda encontrar en A Coruña el destino donde confirmar aquello que llevó al Inter a sacarlo de su La Spezia natal con apenas 17 años. Riccardo Corallo, quien le entrenó en las inferiores del Spezia Calcio, describe al nuevo ariete blanquiazul como un jugador «muy fuerte a campo abierto cuando tiene espacio» y con una «gran progresión gracias a la técnica que posee en velocidad». Hidalgo pidió un jugador con capacidad de desmarque y Samuele promete ser ese perfil.

«Cuando tenía 16 años jugábamos amistosos contra el primer equipo y ya les costaba cogerlo a campo abierto porque tiene esas piernas que hace que sea tan difícil frenarlo, aunque parezca que no es del todo fuerte», recuerda Corallo, orgulloso de ver cómo varios de aquella camada llegaron al fútbol profesional. Mulattieri destacaba en el campo lo que callaba fuera. «Es un chico de oro, un poco tímido, pero con un gran corazón. Es difícil encontrar a personas tan humildes y serviciales. Le gusta exprimirse y exigirse», describe. Y añade: «Estoy seguro de que será un bonito descubrimiento para el público».

Corallo cree que Mulattieri ha demostrado tener nivel para «jugar en la Serie A» después de dos ascensos en los que «ha hecho siempre goles» y ha podido «marcar la diferencia»: «Se merece jugar en Primera, pero la dinámica del mercado es particular. Es un jugador muy bueno en el desmarque, que puede jugar de espaldas, porque es fuerte sosteniendo el balón, descargando, abriendo de nuevo para poder atacar la profundidad... Son algunas de sus principales características y, además, lee bien el juego».

El delantero de 24 años disfruta «moviéndose» por el campo, ya que no es el «clásico delantero estático», sino que es un jugador «dinámico». En sus inicios en la cantera del Spezia Calcio, actuaba también en banda o en la mediapunta, pero fue poco a poco transformándose en un centroatacante. «Con 16-17 años hicimos que abandonase la banda para habituarse y ya en el sub 19 jugaba de primer punta. Para mí, su mejor rol es cuando puede moverse porque es bueno conectando el centro del campo, sabe presionar, recuperar y reiniciar el juego», explica el entrenador italiano, ahora en la base del Torino.

En sus comienzos en la cantera rocconeta, «por su forma de conducir y de moverse con el balón», a Corallo le recordaba a Ricardo Kaká, también por su «técnica en velocidad». Una capacidad que le llevó rápidamente a las selecciones inferiores de Italia. Poco a poco se fue convirtiendo en un delantero con posibilidad de jugar solo o acompañado. «Es bueno en ambas situaciones. Si juega acompañado, puede tener un rol en el que se abra y no estar solo centrado; también tiene habilidad para deslizarse entre la línea defensiva y la de medios y poder recibir ahí para luego atacar».

El ariete, cedido hasta final de temporada, vestirá de blanquiazul en el futuro si el club asciende a Primera. Es el gran deseo de un Samuele Mulattieri con una larga carrera en Italia y en los Países Bajos. A Coruña y España es, según Corallo, el lugar «ideal» para su siguiente paso.