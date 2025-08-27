Mulattieri ya trabaja con sus nuevos compañeros del Deportivo
El club ya gestiona su inscripción, no se esperan contratiempos
A Coruña
La presencia de Samuele Mulattieri, el último de los fichajes del Deportivo, fue la gran novedad en la sesión de vuelta al trabajo tras el empate ante el Burgos. El italiano, sin contratiempos físicos, fue uno más en una mañana en la que arrancó la preparación para el duelo de este lunes ante el Leganés en Butarque. El club coruñés ya trabaja en la inscripción del futbolista en LaLiga, pero no se espera que haya contratiempos con estas gestiones, ya que quedan varios días hasta la disputa del choque y el Dépor no tiene problemas con su límite salarial. Los dorsales 2, 14 y 24, los únicos disponibles. En breve quedarán libre el 7 de Diego Gómez.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El Ayuntamiento de A Coruña exige llegar a 100.000 metros en el parque de Monte Mero
- Negocios de A Coruña que resisten sin tarjeta: «Siempre hay que llevar un billete en la funda del móvil»
- Un hombre de A Coruña se lanza al agua para rescatar un contenedor
- El Sporting de Portugal llena la caja antes de un último intento por Yeremay
- Comienzan a instalarse en O Parrote las vigas sobre las que se construirá un ambigú junto a la plataforma de baño
- El Concello de A Coruña tramita las tres grandes torres de Metrovacesa en Visma
- Estos son los chiringuitos de Arteixo que alargan el verano al máximo
- El nombre de niña bonito y poco común de moda en A Coruña: solo tiene 5 letras y apenas se escucha en España