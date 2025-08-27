Mulattieri ya trabaja con sus nuevos compañeros del Deportivo

La presencia de Samuele Mulattieri, el último de los fichajes del Deportivo, fue la gran novedad en la sesión de vuelta al trabajo tras el empate ante el Burgos. El italiano, sin contratiempos físicos, fue uno más en una mañana en la que arrancó la preparación para el duelo de este lunes ante el Leganés en Butarque. El club coruñés ya trabaja en la inscripción del futbolista en LaLiga, pero no se espera que haya contratiempos con estas gestiones, ya que quedan varios días hasta la disputa del choque y el Dépor no tiene problemas con su límite salarial. Los dorsales 2, 14 y 24, los únicos disponibles. En breve quedarán libre el 7 de Diego Gómez.