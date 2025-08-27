José Manuel Lage, sobre las obras en Riazor y el Mundial: "Lo lógico y sensato es que el Concello y el Dépor se entiendan y vayan de la mano"

El Deportivo hizo público hace unos días que realizará unas obras en Riazor por un montante de cinco millones de euros con las que pretende renovar todos los aseos del estadio, recuperar la Torre de Marathón y adecentar tres salas que estarán musealizadas para conocer un poco más de la historia del club coruñés y para poder disfrutar de los siete trofeos nacionales que tiene en sus vitrinas. Más allá de las actuaciones relacionadas con el saneamiento, el club coruñés ha visto frenadas las obras al carecer de licencia, aunque todos los trámites ya han sido, en parte, cumplimentados y todas las partes se encuentran a la espera de que todo esté en regla para seguir adelante. El primer teniente alcalde del Concello de A Coruña, José Manuel Lage, dio su punto de vista sobre las diferencias entre administración y club y del camino a seguir a partir de ahora con las divergencias del Mundial 2030 de fondo. "Lo logico y sensato es que el Concello y el club se entiendan y vayan de la mano. Esa es mi visión. Riazor es municipal, propiedad de los y las coruñesas. El club es algo que llevamos todos en el corazón. Lo lógico es que haya entendimiento. Todo el mundo tiene que cumplir las normas. Lo mejor es que no haya conflicto y trabajar para que formen parte de otro tiempo. Me gustaría que todos fuéramos capaces de entenderlo. Es muy importante entender que la alcaldesa defiende el interés general, la titularidad municipal y que las normas son para todos. Me gustaría pensar que nadie quiere poner palos en las ruedas. Lo normal es que todos seamos capaces de buscar puntos de entendimiento y encuentro. A mayores, cuando lo que se facilita es una concesión municipal, todos los concesionarios tienen que cumplir", razona.

Los planes del Deportivo

Esas tres salas musealizadas tendrá por nombre 'Zona Blanca, la Sala Dorada y la Sala Azul'. En la primera le esperará al aficionado una experiencia inmersiva con gafas de realidad virtual que ofrece un primer contacto. La segunda supone un viaje que arranca en 1906 y que rescata piezas históricas, algunas con más de un siglo de vida. La tercera se proyecta como un homenaje a la época dorada del Super Dépor. La sala expone los siete títulos conquistados por el club y refleja también su presente: la cantera y las instalaciones de Abegondo. En las imágenes de la reforma se puede apreciar que en este museo las salas cuentan con zonas de hostelería integradas.

El club propone con estas salas hacer un tour por el estadio en un futuro y para ello reformará la Torre de Marathón, que lleva años inservible y casi en ruinas. Proyecta la reparación del hormigón y revestimientos, la impermeabilización de cubierta, la reapertura de huecos originales y la retirada de elementos añadidos, la instalación de iluminación dinámica y anclajes para pancartas conmemorativas. Además, planea realizar un estudio para incorporar un ascensor panorámico que permita integrarla en los recorridos turísticos del estadio. Una pretensión de añadir un elevador que no será sencilla por el nivel de protección II que tiene la Torre en el plan general de A Coruña (uno de los blindajes más altos que existen en el documento municipal) al ser una construcción singular de entre 1939 y 1944, año de la inauguración de Riazor.

Las obras incluyen un cambio integral de los aseos de gran parte de las gradas y una reforma de la Deportienda. Las actuaciones en los baños del estadio ya están en marcha.