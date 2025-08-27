Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Pablo Martínez, con opciones de acompañar a Jairo, Mardones y Diego Gómez en el Racing de Ferrol

El central francés, a un paso de convertirse en refuerzo de la defensa ferrolana

Pablo Martínez posa en Abegondo. | MIguel Miramontes

Pablo Martínez posa en Abegondo. | MIguel Miramontes

RAC

A Coruña

El Deportivo se ha convertido este verano en uno de los grandes viveros del Racing en su proyecto de Primera RFEF, una tendencia a la que ha ayudado la presencia del coruñés Pablo López en su banquillo. El primero en llegar cedido a Ferrol fue Jairo Noriega, le siguió semanas después Álvaro Mardones y desde hace unos días todo apunta a que Diego Gómez será el tercero a préstamo en A Malata. La nómina puede aumentar, ya que según la Radio Galega, Pablo Martínez, quien acabó contrato en junio, tiene un acuerdo para sumarse al proyecto verde. El Dépor busca, además, acomodo a Genreau, Puerto, Ochoa y Luisão.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents