Así son Mauro Valeiro, Samba Wade y Antón Vilariño, los internacionales más jóvenes del Deportivo

Abegondo nunca se detiene. Esta semana el espaldarazo a toda la labor que hace el Deportivo en sus categorías inferiores no le llegó a orillas del embalse del Cecebre, sino que lo sintió a más de mil kilómetros, en la localidad alicantina de Alfaz del Pi. Allí han entrado en un selecto grupo y han peleado por hacer méritos tres blanquiazules: Mauro Valeiro, Samba Wade y Antón Vilariño. Los dos primeros citados por España sub 17, el último por España sub 15. Junto a Raúl Lema,son la última hornada de internacionales del Deportivo.

A pesar de su corta de edad, el que tiene más experiencia de todos en estas lides es Mauro Valeiro (2009), quien ya jugó en el Juvenil B la pasada campaña siendo cadete y que este verano ha hecho la pretemporada en el Juvenil A de Miguel Figueira. En los entrenamientos de la selección española de estos días lleva el 8. No engaña: es lo que es. Un mediocentro creativo que hace jugar al equipo y que cuenta con una notable técnica. Uno de los grandes proyectos de la factoría blanquiazul. Es un habitual en Las Rozas tras llegar al Deportivo en edad benjamín del Victoria. Al igual que los otros dos deportivistas citados, es de A Coruña.

Le acompaña en el mismo combinado Samba Wade (A Coruña, 2009), de su misma edad y también con pasado en el Victoria. Este central o mediocentro tardó un poco más en sumarse al Dépor, ya que llegó en edad infantil. Es un futbolista con un físico imponente, que ya supera los 180 centímetros, a pesar de que acaba de estrenar su etapa juvenil. Es rápido y tiene facilidad para imponerse en los duelos, además de condiciones con la pelota. Como en el caso del resto de sus compañeros, aún le queda detalles por pulir, pero su potencial le ha llevado a los entrenamientos de la selección española de esta semana. Reside en Arteixo, tiene raíces senegalesas.

Once con Vilariño, arriba, tercero por la izquierda. | RFEF / RFEF

El más joven de todos es Antón Vilariño, coruñés, en este caso de 2011. Fue llamado por la Selección sub 15, aunque para él tampoco es una experiencia novedosa porque hace unos meses le reclamó la sub 14. Es, ante todo, un central zurdo, aunque también puede actuar como lateral. A pesar de su edad, es un futbolista maduro que luce dotes del liderazgo en el terreno de juego. Tiene la capacidad de agitar e influir en sus compañeros. Su fútbol recuerda al de Dani Barcia, porque destaca por su salida de balón y por su capacidad para guiar al equipo desde atrás. El joven llegó, al igual que Mauro Valeiro, en edad benjamín a Abegondo procedente del Imperator, el gran club de La Sagrada.

No son los únicos deportivistas que han llamado la atención de Las Rozas en los últimos tiempos, ya que hace unos meses Raúl Lema fue reclamado por la Selección para el combinado sub 15, el que ahora se fija en Antón Vilariño. El zurdo, un futbolista ofensivo y de calle, es uno de los grandes talentos de Abegondo en edad temprana. Llegó también muy joven tras iniciarse en edad prebenjamín en las Escuelas Luis Calvo de Carballo. Es el único que no es del entorno de A Coruña. Es natural de Muxía.

Son las últimas muestras de una cantera que en los últimos años ha llevado, entre otros, a Yeremay Hernández, David Mella, Martín Ochoa o Kevin Sánchez a los combinados nacionales. Abegondo se muestra como una factoría asentada en uno de los países que mejor forma del mundo. Riazor les espera.

La guardameta Antía Veiga juega un amistoso ante Inglaterra

La huella del Deportivo en Las Rozas no solo se aprecia en las categorías masculinas de la selección española. Además de Lucía Veiga y Elena Vázquez, una de las futbolistas de la estructura del Dépor Abanca que se ha convertido en una asidua de estas citaciones es Antía Veiga. La guardameta, natural de Ames y también de la generación de 2009, está estos días concentrada con la selección española sub 17 y disputará un par de partidos amistosos ante Inglaterra. El primero será este jueves a las 11.00 horas en el estadio Camilo Cano de La Nucía.

La portera llegó en edad cadete al Orzán, que es el vivero en categorías inferiores del Dépor Abanca. Hace poco renovó hasta el 30 de junio de 2028 a la espera de que le llegue una oportunidad en el primer equipo, algo para lo que aún es joven. De hecho, tiene por delante a Inês Pereira, internacional con Portugal, y Yohana Gómez, que arranca su cuarta temporada en el club coruñés.