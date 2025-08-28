El Deportivo rescinde el contrato de Genreau

El Deportivo ha acelerado la operación salida con la proximidad del último fin de semana del mercado de fichajes veraniego. Renovó y dio salida a Luisao al Pontevedra, perfiló un acuerdo con el Granada para la cesión de Bouldini a la espera de incluir a Stoichkov en la operación y ahora rescinde el contrato con Denis Genreau que unía el futuro de ambas partes hasta el 30 de junio de 2027. "El Deportivo y Denis Genreau separan hoy sus caminos. El centrocampista australianofrancés deja de ser jugador deportivista", apunta la nota pública que ha difundido el club coruñés. El tercer jugador que se marcha por esta vía tras las salida de Davo y Mfulu. La diferencia es que el asturiano y el francongoleño acababan sus vinculaciones en 2026, no así el el ex del Toulouse.

El francés fue una de las apuestas del pasado mercado de invierno junto a Eddahchouri, Tosic y Diego Gómez. Solo el holandés seguirá en A Coruña. Su llegada viene a paliar el deficit que tenía el equipo en la zona del 8, del mediocentro creativo, después de que le fallasen otras opciones como Oier Zárraga, Riki y Terrats. Tampoco tuvo excesivas oportunidades ni fue capaz de hacerse un hueco en los planes de Gilsanz o Hidalgo. Hace unos meses llegó con la carta de libertad y hoy por fin a su aventura en la liga española tras una carrera desarrollada en Australia, Holanda y Francia. Con esta salida, el equipo coruñés se queda con José Ángel, Gragera, Villares, Charlie Patiño y Rubén López para esas posiciones, aunque el de Silleda tendrá ficha del filial. Genreau también podía actuar por delante, pero ahí tenía el paso cerrado por la presencia de Mario Soriano y Yeremay Hernández.

La salida del francés no será la última despedida en el Dépor, ya que Bouldini está en la rampa de salida y en la misma situación se encuentran Eric Puerto, Diego Gómez y Martín Ocha. El día 1 de septiembre será el último día para formalizar inscripciones en LaLiga.

EN AMPLIACIÓN