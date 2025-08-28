LaLiga denuncia cánticos en Riazor contra Balaídos
A Coruña
LaLiga relató a Competición y a Antiviolencia en su escrito de denuncia de cada semana que hay jornada unos cánticos que se produjeron en el fondo de Marathón Inferior en contra del estadio de Balaídos. Arrancaron al principio del duelo y se prolongaron unos minutos. La patronal apuntó que se circunscribieron solo a esa zona.
