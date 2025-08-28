Luisao renueva con el Deportivo y se va cedido al Pontevedra

El Deportivo empieza la última remesa de la operación salida por el Fabril. El equipo coruñes renueva por un año a Luisao, hasta 2027, y lo cede a un equipo de Primera RFEF esta temporada, en este caso es el Pontevedra. El extremo catalán, con orígenes ecuatorianos, sigue de esta manera el camino de Álvaro Mardones y Adrián Guerrero, quienes dejaron el Fabril con la idea de buscar minutos en una categoría superior y acabaron en el Racing de Ferrol y en el Ourense CF. También se marcharon a idéntica categoría Kevin Sánchez (Cartagena) y Jairo Noriega (Racing de Ferrol).

Luisao, quien llegó hace un año procedente del Hospitalet, fue una de las alternativas en las bandas del filial y el club coruñés le transmitió para este ejercicio la necesidad de que saliese a préstamo a Primera RFEF para probarse en un contexto más exigente. El Dépor le transmitió que lo ideal era que acabase en uno de los equipos gallegos de la categoría para que el contacto y el seguimiento fuesen más cercanos. Le quisieron Ourense CF, Arenteiro y Pontevedra y ha acabado en el cuadro granate.

No será la primera experiencia del jugador en este escalón porque con 18 y 19 años disfrutó de 25 partidos en dos temporadas diferentes con el Hospitalet en Primera RFEF.

Tras esta salida el Dépor tiene por delante la necesidad de encontrar acomodo a Diego Gómez, Denis Genreau, Eric Puerto y Martín Ochoa.