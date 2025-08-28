Mella entra en los planes de España sub 20 en el Mundial, pero no peligra su presencia ante el Leganés
Los seleccionados están citados el lunes para marcharse a una concentración a Francia, pero él está autorizado para jugar ante el Leganés | Baja ante el Sporting
Una buena noticia para David Mella y un alivio para el Dépor. El zurdo ha entrado en la convocatoria previa al Mundial sub 20 de Chile del seleccionador Paco Gallardo, quien tomará las últimas notas entre los 24 elegidos. A diferencia de lo que es habitual, el equipo no se concretará en Las Rozas y lo hará en Francia, donde jugará dos amistosos los días 4 y 7 de septiembre. A mediados de mes llegará la relación definitiva.
Los jugadores están citados en el aeropuerto de Barajas el lunes para irse a tierras galas, pero el Dépor ha recibido autorización para que el canterano esté a disposición de Hidalgo en el partido ante el Leganés. Eso sí se perderá el del día 6 ante el Sporting.
E l Mundial Sub 20 se disputará en Chile entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre. El Dépor puede perder casi un mes al zurdo y esa posibilidad ha pesado también en la planificacion.
