Ignasi Miquel: «Yeremay puede llegar muy arriba, está a un gran nivel»

Se ha decantado por el proyecto del Leganés. ¿Cómo ha arrancado el verano y la temporada?

Es un proyecto ambicioso, es verdad que en Segunda cada vez hay más nivel y es más complicado. Aparte de la ambición, también tiene que haber un trabajo detrás muy importante. Hemos tenido una buena pretemporada, falta mucho que mejorar y cosas que pulir, pero el equipo está con ganas, empezando a enseñar su personalidad y lo que quiere ser. Poco a poco, desde ahí, tenemos que intentar ser más fiables, intentar generar esa sensación de querer tener personalidad con balón y ser férreo sin él.

Este lunes juegan ante el Dépor. ¿Qué equipo espera?

Al Dépor ya solo con el nombre que tiene y el pasado ya sabes que va a ser un rival complicado. Veo un equipo joven, ambicioso, que ha hecho buenos fichajes, con muchísima calidad arriba, gente muy alegre en ataque y con mucho desparpajo. Su entrenador me sorprendió el año pasado en el Huesca, creo que puede aportar mucho al equipo. Da sensaciones de que va a ser un rival muy duro, y le sumas una masa social muy importante con todo lo que aporta.

¿Cómo espera que esté el césped de Butarque?

Se ha visto en muchos partidos que no está en su mejor momento, no solo en Leganés, está costando. Pero el balón rueda, que es lo importante, cuando te pones a competir dejas de pensar en eso.

¿Cómo se frena a un jugador como Yeremay?

Su mejoría, sobre todo en el último año, que es cuando se deja conocer en Segunda, es muy grande. Dependiendo de sus ganas y su ambición, puede llegar muy arriba. Está a un gran nivel y creo que se trata de estar muy concentrado y hacer que no se sienta cómodo; todo lo que sean ayudas, que no reciba solo, evitar que tenga espacios... Es un jugador diferencial que puede tener una gran trayectoria.

¿Le sorprendió el año pasado?

Yo solo jugué la jornada 5, con el Levante no lo enfrenté, pero ya le veías a él, a Mella, Lucas... y te das cuenta de su nivel y potencial. También el fichaje de Luismi... Esa alegría que tienen es complicada de defender si no estás concentrado en todo momento. Yeremay es muy bueno, con una gran proyección, pero no es el único a tener en cuenta. Cualquiera te saca un buen destello para girar el partido.

Son los últimos días de mercado, para usted serán tranquilos, pero ¿es muy estresante cuando no tiene claro su futuro?

Sí, la verdad es que sí. Uno quiere concentrarse, focalizarse mucho en lo que tiene, en el ahora, y a veces todo cuesta mucho. Te genera estrés. A veces te tienes que ir de donde no quieres, o buscas marcharte y al revés, no puedes. Es complicado que la Liga empiece, tú estés compitiendo, y no tengas la seguridad de si en dos días o cuatro estarás en otro sitio. Son cosas del futbolista, cuando lo vives lo sufres, pero viene con la profesión. Desde fuera parece fácil, pero para el jugador son momentos complicados. Estás deseando que se cierre todo y poder trabajar con tranquilidad.

Cada vez es más raro ver a un jugador varios años en un club. A usted le ha pasado este último año.

Ya te digo, a veces las cosas te llevan a eso. Éramos muy felices en Granada, en ningún momento pesamos en irnos, pero son cosas que pasan. Estuve en el Levante, con la suerte de ascender, pero no te puedes quedar. Cuando te vas haciendo mayor ves que hay que disfrutar de lo que haces, de las cosas buenas, porque en el fútbol te cambia todo muy rápido.

¿Ha sido importante Paco López para llegar al Leganés?

Sí, al final con él lo hablé y me dio seguridad, también te la aporta saber cómo trabaja, su metodología, lo que quiere... Yo fui muy feliz con él en el Granada. Sé que con él voy a ir a muerte, es un entrenador que vale la pena y como persona también, su trato con el jugador siempre es muy bueno.

Ya han vivido la presión de ser un recién descendido. ¿Sirve de experiencia?

Siempre es un grado, pero por mucho que exista, si no hay trabajo detrás, no vas a llegar a lo que quieres. Nosotros creemos en mejorar día a día, que te va a llevar a aspirar a lo que todos queremos.

Arsene Wenger le hizo debutar en el Arsenal. ¿Qué recuerdo guarda de un mito del fútbol?

Cuando llegué, por quién es, me generó muchísimo respeto. Pero era una persona cercana, te hablaba mucho, sobre todo cuando eres joven. Con el paso de los años y los meses te acostumbras a hacerlo día a día. Después me dio confianza, me hizo debutar. Mi agradecimiento es eterno.

En Premier League debuta ante todo un Liverpool.

Fue curioso porque estaba en el banquillo, sin más, disfrutando como un niño, y de repente se lesiona Koscielny. Lo siguiente que recuerdo es que ya estoy entrando al campo. Fue un momento muy bonito, muy difícil de describir, tienes que estar allí. Se me escapa una sonrisa cuando lo pienso. Tengo hasta la típica foto porque es un sueño cumplido. Aquel día sufrí mucho, era un partido complicado de jugar, pero lo disfruté de verdad.