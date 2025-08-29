Mulattieri ya está inscrito en LaLiga con el Deportivo, aunque aún sin dorsal asignado

Era lo previsible, pero ya es un hecho que Antonio Hidalgo va a poder contar en Leganés con una de las últimas incorporaciones del Deportivo, Samuele Mulattieri. El club coruñés ya completó todos los trámites para poder inscribirlo en LaLiga y que pueda ser alineado en ese duelo de Butarque, aunque de momento no le ha asignado dorsal al futbolista cedido por el Sassuolo. El 2, 14 y 24 son a día de hoy los únicos disponibles para las nuevas incorporaciones o para quien desee cambiarlo en la plantilla. Eso sí, en breve quedará libre el 7 de Diego Gómez, ya que se le busca destino desde hace semanas. Rubén López lucirá el 35.