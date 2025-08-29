Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Mulattieri ya está inscrito en LaLiga con el Deportivo, aunque aún sin dorsal asignado

Está todo en regla para que pueda jugar este lunes ante el Leganés

Mulattieri. | Iago López/R. A.

Mulattieri. | Iago López/R. A.

RAC

A Coruña

Era lo previsible, pero ya es un hecho que Antonio Hidalgo va a poder contar en Leganés con una de las últimas incorporaciones del Deportivo, Samuele Mulattieri. El club coruñés ya completó todos los trámites para poder inscribirlo en LaLiga y que pueda ser alineado en ese duelo de Butarque, aunque de momento no le ha asignado dorsal al futbolista cedido por el Sassuolo. El 2, 14 y 24 son a día de hoy los únicos disponibles para las nuevas incorporaciones o para quien desee cambiarlo en la plantilla. Eso sí, en breve quedará libre el 7 de Diego Gómez, ya que se le busca destino desde hace semanas. Rubén López lucirá el 35.

TEMAS

Tracking Pixel Contents