Pablo Parada y Hugo Villaverde se marchan a la Sarriana
A Coruña
Hicieron la pretemporada con el Fabril de Manuel Pablo, pero ante una campaña con la posibilidad de tener poco protagonismo, Pablo Parada y Hugo Villaverde dejan Abegondo y jugarán en la Sarriana, que acaba de ascender a Segunda Federación. Es la primera experiencia de este tipo para el lateral; el extremo ya estuvo en el Arosa.
