0-0 | Un debut agrio y sin goles para el Dépor Abanca en Riazor

Ni el nuevo VAR low cost, con sus tarjetas de colores y una extraña realización en la que solo las protagonistas saben qué es exactamente lo que ve la colegiada, sirvió para decantar el espeso debut del Deportivo Abanca en Liga F. El fútbol regresaba a Riazor con grandes expectativas por ver la evolución del equipo en ese camino marcado hacia la élite nacional. La realidad es que todavía está lejos y, de momento, el cuadro coruñés tiene mucho trabajo por delante para facturar de tres en tres.

El baile de pies de Elena Monteagudo pasados los 40 minutos de juego fue, durante el primer tiempo, el único atisbo de diversión para una grada apagada y que superó con dificultad los mil espectadores. Era el primer día, se avecinaba tormenta, pero Riazor debe ser un apoyo real y todavía está lejos de marcar la diferencia. No ayudó, tampoco, que los acercamientos quedasen para los minutos finales, en los que los hinchas se animaron a poco que Espe Pizarro lanzó un testarazo atajado por Canales y la propia charrúa se quedó cerca en un remate sobre la bocina que puso el broche al partido.

El Deportivo se atascó primero en una circulación lenta contra un trabajado Badalona que emparejó el trío de centrales blanquiazules y taponó la salida de balón. Fran Alonso necesitó del descanso para corregir alturas ofensivas y defensivas. Con balón, el equipo estuvo impreciso hasta el descanso, sumando demasiadas pérdidas e imprecisiones. Una de esas incluso estuvo por costar el 0-1. Solo lo evitó Inês Pereira tras atajar un mano a mano de Llompart, aunque en la acción inicial había un posible fuera de juego. El videoarbitraje debía esperar.

Las oportunidades blanquiazules fueron aisladas sobre la portería de Canales. Solo un disparo aislado de Ainhoa, una acción individual de Marisa blocada por la cancerbera, y un remate de Samara taponado por la defensa. Hubo demasiada imprecisión en el circuito asociativo; más prisa de la recomendada, y malas decisiones, lo que permitió también al Badalona contragolpear.

El Dépor dio un pequeño paso al frente tras el descanso. Aumentó la intensidad, elevó la presión y asumió el riesgo de permitir correr al Badalona. Alonso también corrigió al equipo sin balón, juntando más las líneas, evitando los magnos espacios que surgieron en el primer tiempo y, sobre todo, posicionando al equipo más alto cuando tenía la posesión. La estadística, curiosa, dice que el Dépor tuvo un 62% de posesión en el primer tiempo, donde llegó menos; por un 49% en el segundo, cuando sí logró acercarse más.

A balón parado se produjo la primera ocasión del segundo tiempo, tras un disparo de falta de Llompart que se fue cerca del larguero. Si bien el equipo de Fran Alonso aumentaba su tiempo en campo rival, incluso sus acercamientos, el técnico madrileño necesitó mover el banquillo para obtener un cambio que hasta el momento no había llegado.

Redru, que reforzó el curso pasado al filial, y Espe Pizarro ingresaron al campo. Segundos después, Marisa estuvo cerca de anotar en un pase al hueco al que no llegó por muy poco, chocando con Canales en el intento de rematar. La potencia de Olaya, que acabó de carrilera diestra, estuvo cerca de desatascar el duelo con una falta que se fue rozando el larguero. Nada le sirvió a un Dépor escaso de alternativas para dañar a un sólido Badalona. Al filo del final, tras una caída de Llompart sobre Barth, Ana Junyet activó la revisión en el nuevo VAR de la Liga F, pero la colegiada no cambió su decisión: no señaló la pena máxima y el Badalona perdió una de sus dos revisiones.

Espe Pizarro rozó el gol en el descuento, pero el Dépor Abanca se tuvo que conformar con un punto en su estreno en Liga F. Por delante queda un largo camino.