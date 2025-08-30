1-0 | El Fabril cierra el verano con una victoria ante el Bergantiños

Nsongo Bill dio el último triunfo del verano al Fabril, que se impuso por 1-0 al Bergantiños gracias a un gol del camerunés a los dos minutos, en un encuentro que se disputó a puerta cerrada en Abegondo. A partir del lunes, el filial entrará en dinámica de competición. Debutará en liga ante el Burgos Promesas el domingo 7 a las 12.00, en su ciudad deportiva.