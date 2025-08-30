1-0 | El Fabril cierra el verano con una victoria ante el Bergantiños
A Coruña
Nsongo Bill dio el último triunfo del verano al Fabril, que se impuso por 1-0 al Bergantiños gracias a un gol del camerunés a los dos minutos, en un encuentro que se disputó a puerta cerrada en Abegondo. A partir del lunes, el filial entrará en dinámica de competición. Debutará en liga ante el Burgos Promesas el domingo 7 a las 12.00, en su ciudad deportiva.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Los cinco pueblos de A Coruña que la Guía Repsol sitúa entre 'los más hermosos' de Galicia
- El Deportivo calca sus pasos con Stoichkov, pero accede a una presa mayor
- Este pequeño pueblo coruñés tiene 'la mejor gastronomía atlántica, playas vírgenes y está declarado Conjunto Histórico-Artístico
- La alternativa para optar a un piso que busca socios en A Coruña
- Luz verde al plan de Amancio Ortega de ampliar Casas Novas tras no presentarse alegaciones
- El orgullo de Monte Alto se viste en el barrio
- Stoichkov, la guinda del mercado del Dépor tras cerrar con el Granada el trueque por Bouldini
- Los comercios del centro de A Coruña salen a la calle