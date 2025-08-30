Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Dépor pierde a Noubi ante el Leganés por una cita de Bélgica sub 21

Sí estará disponible, en cambio, para el partido ante el Sporting

Lucas Noubi busca regatear a dos jugadores del Middlesbrough durante el partido. | RCD

Un partido un lunes en una semana previa a compromisos internacionales siempre supone un campo de minas para cualquier equipo de Segunda y el Dépor no ha podido salir del todo indemne con Mella y Noubi en el foco de las preocupaciones.

El canterano disfrutará de un permiso especial para jugar en Leganés e incorporarse después a la concentración de la sub 20 de España en Francia y la situación será a la inversa con el belga. Viaja hoy para sumarse al combinado sub 21 que jugará un duelo oficial ante Bielorrusia, pero estará en A Coruña el día 5 listo para entrenar y jugar al día siguente ante el Sporting si fuese necesario. Es la segunda baja del Dépor en Butarque tras la de José Ángel.

