Así se fraguó el trueque relámpago de Stoichkov por Bouldini entre Deportivo y Granada: los momentos, las cifras, la opción de compra...

A veces los fichajes tienen los desencadenantes más insospechados. Los caprichos del calendario quisieron que el Deportivo visitase Granada para estrenar LaLiga y que Bouldini tuviese en el Nuevo Los Cármenes una media hora de un rendimiento aceptable que le mostró como una interesante opción específica para la punta de ataque de un equipo de Segunda. No necesitó mucho más el club nazarí, también ahogado por las apreturas con el límite salarial, para retomar un viejo objetivo por el que ya se había interesado en el mes de junio y que siempre había estado en su recámara, ya que Miguel Melgar tiene un alta consideración de él de la etapa de ambos en Fuenlabrada. Maduró la idea unos días, convirtiéndola en opción latente, por si no avanzaba en otras salidas que se habían encallado (Weissman y Hongla, entre ellas). En los últimos días dio el paso firme de tratar con el Dépor esta posibilidad. El nombre Stoichkov, hasta hace una semana fuera de mercado para el club coruñés, era clave para cuadrar los números y un trueque que tiene pocos precedentes recientes en la historia del club coruñés.

Dos semanas antes, el club nazarí rechazó 2,2 millones del Al-Wakrah qatarí por su jugador

El jugador gaditano y su entorno supieron al principio de esta semana que hoy acaba de la opción de mudarse de inmediato a Riazor. No había sido un año fácil para él, primero en Vitoria y después en Granada. Unas dos semanas antes, el club andaluz había rechazado una propuesta de 2,2 millones de Al-Wakrah qatarí, porque la veía insuficiente. Fueron los primeros sorprendidos de una permuta con el Dépor planteado en unos parámetros alejados de lo que el Granada había rechazado poco antes. No hubo problemas para que el jugador accediese a irse a Riazor.

El Granada retomó el interés por el marroquí tras el partido de Liga ante el Deportivo

Los dos clubes se hacen cargo de los salarios de los jugadores que reciben y se aguardan una opción de compra no obligatoria, que en el caso de Stoichkov es de unos dos millones, lo que le queda por amortizar al equipo nazarí desde hoy. Esa es la cantidad que tendrá que desembolsar si se lo quiere quedar a partir del 30 de junio. Eso sí, las obligaciones previas al préstamo siguen siendo para los clubes de origen de cada jugador. Es este un aspecto clave y que redondea el trato para el Dépor, quien se lleva a un activo deportivo sin que el desembolso sea ingente, ya que no tendrá que hacerse cargo de la amortización para la 25-26 del fichaje de Stoichkov por el Granada procedente del Alavés. Ese montante, unos 900.000 euros, los tendrá que asumir el Granada, así como el Dépor se hace cargo del de Bouldini, que es de menos de 100.000 euros. Es este un aspecto clave en el límite salarial de ambos equipos.

Pacheta

El Granada, acuciado, solo gana la diferencia de sueldo entre Stoichkov y Bouldini, mientras que no se libra de otros montantes previos aparejados al futbolista cedido en A Coruña. Esta cantidad, sumado al deseo Pacheta de contar con un ariete específico, acabaron empujando a los andaluces a cerrar el intercambio en unas condiciones impensables para el Dépor hace un mes. «Bouldini nos puede aportar cosas que no tenemos. Es un nueve de referencia, que no teníamos desde la salida de Lucas Boyé, porque Jorge Pascual e incluso Faye tienen otras cualidades. Fija centrales y nos da juego aéreo. Podemos suplir mejor las características de Stoichkov con otros jugadores», asumía el técnico rojiblanco en la rueda de prensa previa al duelo ante el Mirandés. Ahora cada uno buscará su camino y reafirmar su nuevo destino más allá del 30 de junio.