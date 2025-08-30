Paco López: "El Deportivo es uno de los favoritos"

No ha sido el inicio esperado para Paco López en un Leganés que aspira a regresar a Primera División. Dos empates en dos encuentros hace del encuentro de este lunes ante el Dépor (21.30) una necesidad mayor. «Urgencias tenemos todos los equipos, nuestro mensaje es el del trabajo diario y la mejora, ese es nuestro foco», expresa el técnico valenciano.

Paco López admite que las «críticas son normales» y espera que el equipo evolucione ante un Deportivo con «muchas fortalezas» que, afirma, está llamado a ser «uno de los favoritos» en la competición: "Ha demostrado que es un equipo con unas señas claras de identidad, muchas alternativas con balón y jugadores con muy bien pie y mucho talento de medio campo hacia arriba. Es un buen termómetro para nosotros el medirnos a un rival así".

Un motivo de discusión es el césped. El Leganés entrenará sobre Butarque el domingo y aguarda que «esté mejor» que en la pasada jornada. "Mañana entrenamos en el estadio y veremos cómo ha evolucionado. Esperemos que esté mejor, eso favorece el espectáculo. Pero esté como esté no es excusa para hacer un buen trabajo y ser un equipo competitivo", explica el entrenador valenciano.

Pulido y Figueredo, confirma, serán baja para el duelo: "Las mismas. Seba había mejorado muchísimo, pero en su último entrenamiento de campo tuvo una pequeña molestia en otra zona. Nada preocupante, pero se le ha retrasado unos días".