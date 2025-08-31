El Deportivo levantará una grada nueva en Abegondo e instala el césped artificial en el campo 4

Abegondo avanza en una puesta a punto cada vez más notoria tanto en su edificio principal como en los espacios en los que entrenan diariamente los equipos blanquiazules y las categorías inferiores. El Deportivo está realizando una importante reforma entre los campos 2 y 5 que poco a poco coge color. Mientras el 3, donde se ejercita cada mañana el primer equipo (junto al 2, tapado por las lonas), ha sido recolocado y situado varios metros hacia adelante, el 4 ha sido transformado en un tapete artificial de última generación que ya está colocado y sobre el que se realizan los últimos trabajos para que se pueda utilizar. Todavía no tiene fecha para ser estrenado.

Entre el 3 y el 4, además, se distingue un importante espacio sobre el que la entidad coruñesa levantará una grada que mire a ambos campos y que permitirá albergar público para los partidos que juegue la cantera durante los fines de semana. Se ha colocado, también, un tapete artificial de dimensiones reducidas antes del campo 4, lo que permitirá trabajar sobre él a los porteros, ejercicios reducidos, calentar o realizar cualquier otra actividad deportiva sobre él.

El Fabril era el equipo que en las últimas temporadas utilizaba el campo 4 para entrenar. Desde este verano, el equipo de Manuel Pablo trabaja sobre el campo de césped artificial situado a la izquierda del edificio principal, donde también se ha levantado un nuevo gimnasio.

Así luce el nuevo campo de césped artificial de Abegondo / LCO

Un futuro edificio principal

El Deportivo planeaba presentar este verano, por fin, el proyecto de una reforma que genera una gran ilusión en el seno del club por la magnitud de la misma. Al menos, una parte, ya quetodavía inició su segunda fase en junio.

La gran actuación, más allá de lo que ya está en marcha, será un nuevo y magno edificio que se situará al final de los actuales límites, y que servirá para el día a día del primer equipo. También para toda la infraestructura no deportiva, ya trasladada desde la Plaza de Pontevedra, salvo los trabajadores de Riazor. La primera fase de Abegondo se ha cerrado con un notorio lavado de cara en apenas un año. El edificio principal fue ampliado, se hicieron nuevos vestuarios, se reformó el gimnasio del primer equipo masculino y se creó un comedor para el Dépor Abanca, además de una sala multiusos que se aprovecha para la prensa, las charlas en vídeo o conferencias; también una nueva cafetería para el público, más amplia, tras varios años cerrada.

El Deportivo aspira a tener una de las mejores canteras de España y unas infraestructuras acordes. Los primeros pasos del futuro ya se han dado, aunque todavía quedan muchas obras por delante para ver Abegondo terminado.