2-2 | Mulattieri tira un salvavidas en el naufragio

No había olas de once metros, pero casi. Batían y batían. El agua superaba al Dépor. En realidad, todo superó ayer al Dépor en Butarque, sobre todo un Leganés con coraza de Primera. Había poco a lo que agarrarse. Pero, de repente, una chispa de Mella y Yeremay encendió la esperanza, la remontada, y le ofreció a Mulattieri la oportunidad de lanzar a su equipo un salvavidas inimaginable. Un gol y un penalti forzado por el italiano en 45 minutos para rescatar a un Deportivo que fue inferior en su área, en la rival, en las disputas. Un punto de pegada que más de fútbol o de equipo. Una enseñanza que no debería quedar difuminada por un punto que sienta de vicio.

No era Navidad, pero como si lo fuese. No llegaron fichajes para el Leganés en el último día de mercado, sí un par de obsequios del Dépor que le pusieron su primer triunfo en bandeja. Ni así. Unos regalos que condicionaron un partido que empezó torcido para los coruñeses y que parecía que no había manera de enderezarlo. Mella era titular, Luismi suplente. Para cuando alguno tuvo tiempo de reparar en las novedades del once titular, el Leganés ya iba ganando. Fue un buen clip perfecto de 11 segundos de cómo tirar un partido a la basura. Pérdida tras recuperar en el saque inicial, pelota larga, jugador enganchado en el fuera de juego, portero bajo palos... Todo salió mal y el desenlace era evidente. 1-0. Ni un minuto.

Fue la primera jugada del partido y ya sirvió para radiografiar al Dépor hasta el descanso y también después del intervalo. Mal colocado, blando, perdedor en todas las disputas... Un Leganés rudimentario y efectivo y con la pierna dura fue más que suficiente para contener a un equipo sobrepasado en el que Miguel Loureiro parecía el único preparado para jugar a ese nivel.

A ese coctel que amenazaba con la indigestión hubo que sumarle su falta de pegada en un cuarto de hora o 20 minutos de gran nivel que tuvo antes del 2-0. El equipo quiso soltarse con la pelota y, por momentos, lo consiguió, a pesar de que Eddahchouri estuvo fuera del circuito ofensivo del equipo. Todo empezó con un gran pase interior de Gragera y la maquinaria se activó. Un par de ocasiones Yeremay, otra de Villares, una cuarta en la que Mario Soriano rondó el disparo desde la frontal.Un primor. Da gusto ver al Deportivo cuando se inspira cerca del área rival, pero hay que golpear, hay que hacer goles. La aritmética del fútbol.

Algo que tenía muy claro un Leganés que, pasada la media hora, hizo su segundo tanto. UnDépor blando, blando, blando ofreció cuatro o cinco opciones de remate en el área hasta que Duk, al asalto, acabó embocando la pelota en la red de Parreño en una jugada llena de fe. 2-0, minuto 33. Mal partido y mal ejercicio defensivo, justo cuando en menos de una semana viene Pablo Vázquez de vuelta por Riazor. Esa estocada hirió de muerte a los coruñeses e hizo crecer aún más a los madrileños. Envalentonados, hasta sorprendidos, todo les salía, a todo se atrevían. Una luz blanca, un agujero negro. Duk, ganador de duelos ante David Mella, buscó incluso vacilar al canterano con un caño en la banda. Pronto llegaría Miguel Loureiro, siempre de guardia, para marcarle el tobillo y también territorio.El Dépor, sobrepasado, agradeció el descanso para ordenarse y buscar la fórmula para quitarle el lacito al partido de Butarque.Al menos, competir. Luego tocaría hablar de puntuar o incluso de ganar.

Ver la banda de Leganés tras el descanso fue la demostración del músculo del Deportivo en este mercado de fichajes. Los recambios eran Ximo Navarro, Stoichkov y Mulattieri. Innegable poderío blanquiazul.También es cierto que de poco le valió lucir bola del brazo en el primer tramo de esa segunda mitad. Hidalgo movió las piezas y el esquema con la idea de encontrar más pegada que fútbol. También metía galones. Daba un poco igual. El Dépor seguía cortocircuitado y el Leganés cada vez se sentía más cómodo, estaba mejor armado.El partido era un guante para él, su segunda piel. Seguía ganando el 90% de los duelos y así era imposible.

Hidalgo no dejó de apostar por el juego revuelto y, a falta de 20 minutos, ya había agotado los cambios.Su última apuesta fue dar entrada Charlie Patiño y a Luismi Cruz. El tablero volvió a dar un vuelco en ese momento.De repente, se dibujó sobre el terreno de juego una banda izquierda muchas veces soñada por el deportivismo, pero que parecía improbable. Por ahí estaba Yeremay de extremo y Mella de lateral y justo ellos dos alumbraron la jugada del 2-1. El zurdo apuró la banda para esperar un pase en profundidad del canario. Ni se lo pensó y templó un centro que encontró una zona intermedia entre la cabeza y la nariz de Mulattieri. Gol. 2-1, minuto 72. Había partido, que no fútbol. Menos da una piedra.

Los últimos minutos mostraron un partido sin dueño, pero que estaba más en los parámetros que encajaban al Leganés. Poco pasaba, mucha disputa.El equipo coruñés apenas podía retener la pelota, lo que mejor le sienta, cuando es más peligro.

Tenía, eso sí, una doble baza. La enorme calidad que sumaba en los últimos metros y ese gusanillo psicológico instalado en la mente de los pepineros tras empatar los dos primeros partidos de Liga después de haber empezado ganando. ElDépor rondaba más que amenazaba, la incertidumbre ya estaba ahí. En otro acercamiento llegó ese centro de Yeremay en el que voló Mulattieri, mientras Marvel coqueteaba con el agarrón. Arcediano Monescillo no dudó, tampoco Yeremay en el penalti. El Dépor respiraba, mientras se ceñía el salvavidas que le había lanzado el italiano. Otro día tendrá que competir y jugar al fútbol. Hoy, al menos, puntuaba.