En Directo
CD Leganés - RC Deportivo, en directo hoy: partido de la Liga Hypermotion en vivo
Partido de la 3ª jornada de Segunda División en Butarque
La gran duda es si Hidalgo mantiene su once o no. Todo hace indicar que sí. Aun así, los meritorios son Ximo Navarro, Giacomo Quagliata, David Mella y Samuele Mulattieri
La gran noticia de la mañana
Novedades del mercado
El Deportivo cede a Diego Gómez al Cartagena y a Martín Ochoa al Arenteiro
José Ángel y Lucas Noubi, las únicas bajas del Deportivo en este duelo, por lesión y compromiso internacional, respectivamente
¡Buenas tardes, deportivistas! Arancamos el directo del duelo de esta noche del Deportivo en Leganés
