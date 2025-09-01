El Deportivo apalabra las cesiones de Diego Gómez y Martín Ochoa a Ponferradina y Arenteiro
Todo hace indicar que serán las últimas operaciones del verano, aunque el mercado acaba a medianoche
El Deportivo apura las últimas gestiones para dejar sus plantillas finiquitadas a unas horas de jugar en Leganés y de que acabe el periodo de pases. Las últimas decisiones u movimientos han supuesto apalabrar las cesiones de Diego Góme a la Ponferradina, un equipo puntero de Primera RFEF, y de Martín Ochoa al Arenteiro, un conjunto que le ofrecerá una segunda oportunidad en la categoría tras el intento fallido de Lugo. Con estas dos operaciones quedaría prácticamente cerrado el mercado blanquiazul con la salida de Eric Puerto y la contratación de un pivote, como Jaime Seoane, como opciones latentes, aunque con pocas posibilidades de cristalizar.
Con estos dos acuerdos el Dépor deja su plantilla en 23 jugadores, incluyendo con ficha del filial a Rubén López, quien acaba de rechazar, de la mano del Dépor, la opción de irse al Villarreal.
Con la salida de Diego Gómez consigue que tenga minutos y que escale el nivel de exigencia tras estar hasta enero pasado en el Arenteiro. Tiene contrato hasta 2030. Con la de Martín Ochoa logra minutos para el riojano en Primera RFEF y que su permanencia en el Fabril no opacase a Bil Nsongo y a Rubén Fernández, dos proyectos de delanteros muy valorados en Abegondo.
En el filial, además de las salidas de Pablo Parada y Hugo Villaverde a la Sarriana, se cerró el préstamos hasta junio de David Domínguez al Atlético Montañeros en Tercera RFEF.
- Así es la nueva tienda de decoración 'low cost' de Amancio Ortega: el mismo diseño que Zara Home, pero los precios de Ikea
- Esta casa-restaurante trabaja con 'cociña de ferro' y tiene un menú por solo 14 euros: a 1 hora de A Coruña
- El aplaudido gesto tras ganar el bote de Pasapalabra: 'A Hacienda para fomentar la sanidad pública”
- Así es el 'Park Güell coruñés': fue construído en el siglo XIX y es de acceso gratuito
- El Deportivo calca sus pasos con Stoichkov, pero accede a una presa mayor
- La alternativa para optar a un piso que busca socios en A Coruña
- 12 platos para dar la vuelta a España sin salir de A Coruña
- Este pequeño pueblo coruñés tiene 'la mejor gastronomía atlántica, playas vírgenes y está declarado Conjunto Histórico-Artístico