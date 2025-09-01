CD Leganés - RC Deportivo: Este es el posible once del Dépor para enfrentarse al Leganés
La apuesta de Antonio Hidalgo para el partido de Butarque
El primer traspiés del Dépor, aunque no fue siquiera una derrota, trae las primeras dudas a un once titular de Antonio Hidalgo que ha sido inamovible en las dos primeras jornadas. Solo la portería y la zona de pivotes parecen, de momento, a salvo de novedades. Aun así, todo apunta a que repetirá apuesta por tercera vez. En unas horas habrá fumata blanquiazul.
Portería y defensa
Germán Parreño continuará bajo palos, aunque Bachmann lleva ya semanas en A Coruña. El técnico acaba de reforzarlo públicamente. En defensa Loureiro y Barcia son inamovibles. Ximo Navarro esta haciendo méritos para colarse. Si entrase el damnificado sería Arnau Comas y el lateral de Cerceda se iría a la posición de central. Quagliata oposita a quitarle el puesto a Escudero más darle más profundidad a la banda y ensanchar el campo.
La media y la delantera
En la sala de máquinas se mantendrán Gragera y Villares.Por delante Mario Soriano y Yeremay son fijos y Mella se pelea por la banda derecha con Luismi Cruz. Todo hace indicar que habrá continuidad. En ataque lo más probable es que resista, de momento, Eddahchouri, pero Mulattieri ya está al acecho.
