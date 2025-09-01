Puerta cerrada al Villarreal por Rubén López

El Deportivo apura las últimas horas de mercado por si aparece una opción de mercado que le permita redondear su plantilla, con Jaime Seoane como nombre de última hora. Para ultimar la llegada del madrileño uno de los inconvenientes es el excedente en la zona, pero esa realidad a la que se enfrenta el club coruñés no significa que Rubén López vaya a salir o que la entidad le busque un nuevo destino en las horas que quedan. De hecho, hace dos días en Abegondo, de la mano del jugador, se declinó la posibilidad de que el pivote de Silleda cedido con opción de compra al Villarreal. No era una operación tan efímera o condicionada como la de hace un año al Barcelona, ya que los castellonenses le ofrecían al jugador un contrato de duración media más allá del prestamo. Partiría del filial con la puerta abierta del primer equipo. Tanto el club como el jugador rechazaron esta opción porque el Dépor no quiere perder el control sobre el futuro de jugador y porque el mediocentro apuesta por quedarse esta temporada, a pesar de que tiene cartel y de la fuerte competencia que le espera. De momento, no ha debutado.

No fue el único equipo que se acercó al jugador para plantearle un cambio de aires, ya que otro conjunto turco quiso contratarlo con una importante oferta económica. Los condicionantes de esta propuesta eran menos atrayentes, a pesar de la fuerte inversión que pretendía hacer en él. Rubén arranca esta temporada con el número 35, pero apuesta por el Dépor, más allá de que hayan llegado propuestas importantes por él. Tiene contrato con los coruñeses hasta 2028.

La situación es muy diferente a hace un años cuando en los últimos días de mercado sí que hizo una apuesta por salir al Barcelona, ya que consideraba que era lo mejor para su progresión. En el Dépor no tenía espacio y allí jugó más de 30 partidos en una de las mayores escuelas del fútbol mundial para pivotes. Ahora su idea es quedarse a pelear, aunque el panorama no es sencillo. El Dépor también lo quiere en Abegondo, más cuando José Ángel aún está en la fase final de recuperación.

El seguimiento que ha acabado siendo interés y oferta del Villarreal por Rubén López no es nuevo, ya que la entidad amarilla quedó prendada de las condiciones del pivote ya en aquella eliminatoria de juveniles en la que el Dépor siguió adelante y que el canterano se hizo con las riendas de todo el centro del campo. Su paso por La Masía no ha hecho más que incrementar el atractivo de un jugador con 21 años y que aún aguarda por su debut en Segunda.