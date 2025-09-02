Bil Nsongo, con Camerún atento y el primer equipo del Deportivo abierto

Un gol a los dos minutos de juego ante el Bergantiños redondea una pretemporada en la que Bil Nsongo ha dado un paso al frente en el Fabril de Manuel Pablo. El delantero camerunés vive su primer verano en A Coruña, tras haber llegado hace un año al filial coruñés, en el que ahora se ha convertido en una pieza importante para el técnico canario. Antonio Hidalgo, que ya ha probado a Mané, no pierde de vista al ariete, a quien el club tiene en buena consideración y se ha convertido en el recambio de Mohamed Bouldini como tercer ariete. Su papel estará en Segunda RFEF, con el filial, pero tiene la puerta abierta del primer equipo de cara a entrenar en el futuro y, si faltasen Eddahchouri o Mulattieri, cubrir el hueco. Todo en un momento en el que Camerún no le pierde de vista ni a él ni a Rodrige Dipanda.

Compostela, Sarriana, Montañeros y, este pasado sábado, Bergantiños. Bil Nsongo se ha ganado llegar al próximo domingo como referencia principal del Fabril en el frente de ataque a base de goles. Sus actuaciones, además, no pasan desapercibidas. No solo para Hidalgo, que estuvo este fin de semana presente en último amistoso. También para la selección absoluta de Camerún, que vigila la evolución de quien ya fue capitán en sus categorías inferiores y, aunque tiene otros delanteros de renombre por delante, aspira a llegar algún día al combinado nacional. El Dépor, además, presta su ayuda, aportando informes tanto de Bil como de Dipanda, quien el curso pasado fue inscrito en enero con el juvenil. El extremo, de dos años menos, ya es a todos los efectos jugador del segundo equipo.

Bil apostó este verano por continuar en A Coruña y firmó un contrato por dos temporadas con opción a ampliar otras dos. Tenía ofertas, pero pesó el buen sentir en la ciudad y en el club. Sueña con el primer equipo, una puerta que existe para él y a la que poco a poco llama. Nacido en 2004, cumplirá 21 años en septiembre, y con la salida de Kevin Sánchez al Cartagena ha encontrado espacio para jugar con asiduidad. Con el inicio del nuevo curso deberá seguir demostrando que puede tener cabida más arriba, y es que la llegada de Stoichkov, proyectado más a la banda que al centro, no altera la visión del club sobre Bil: es el siguiente en la lista si hace falta un 9.