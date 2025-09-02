Djalminha aplaude a Yeremay en el partido ante el Leganés
El lanzamiento de penalti del canario en el partido ante el Leganés obtuvo el reconocimiento del histórico exdeportivista
Que Djalminha y Yeremay se profesan admiración mutua no es novedad. A ambos futbolistas los une la camiseta del Deportivo, un estilo de juego y numerosas muestras de apoyo y cariño a las que se suma ahora la última publicación del brasileño en Instagram. “Vamos Dépor!!”, titulaba anoche el histórico exdeportivista en el clip que mostraba el lanzamiento de penalti de Yeremay en el partido ante el Leganés. La jugada del canario motivó el reconocimiento de Djlaminha, con aplausos, emoticonos de aprobación y un contundente “con clase”, que dedicó la leyenda del Superdépor a la actual estrella blanquiazul.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Así es la nueva tienda de decoración 'low cost' de Amancio Ortega: el mismo diseño que Zara Home, pero los precios de Ikea
- El Deportivo medita fichar a Jaime Seoane, pero no es una operación sencilla
- CD Leganés - RC Deportivo, en directo hoy: partido de la Liga Hypermotion en vivo: Mella, titular
- Así es el 'Park Güell coruñés': fue construído en el siglo XIX y es de acceso gratuito
- Un popular influencer gastronómico prueba 'el mejor marisco gallego' en este restaurante de A Coruña: 'Templo del producto
- Puerta cerrada al Villarreal por Rubén López
- Cuatro Caminos en obras: estos son los tres espacios que renovará el Concello de A Coruña
- El 'oasis gallego' cuenta con hasta 15 molinos, puentes y se ha convertido en el refugio del calor este verano: a 30 minutos de A Coruña