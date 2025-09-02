Uno a uno de los jugadores del Deportivo ante el Leganés: las notas

EL MEJOR

Mulattieri |8|

Le costó conectarse, pero en cuanto lo hizo salvó al Dépor con un gol y un penalti forzado en su debut. Inmejorable estreno.

LOS TITULARES

Germán Parreño

|5| No es el culpable de los goles, pero pudo salir algo mejor en el primero

David Mella

|7| Le costó en la primera parte e insistió e insistió hasta que dio el pase del primer gol.

Miguel Loureiro

|6| Fue de los pocos que entendió qué requería el partido en todo momento.

Arnau Comas

|4| Sigue pareciendo blando en las disputas, lo cambiaron al descanso.

Dani Barcia

|3| Falló pases, despejó mal en varias ocasiones. Un partido para olvidar.

Escudero

|4| No llegó a tapar en el primer gol y siguió quedándose corto en ataque.

Gragera

|4| Empezó fino en ataque, pero tampoco se impuso. Suplido al descanso.

Villares

|4| Sobrepasado, también falló una ocasión clara en la primera parte.

Mario Soriano

|5| No fue de los peores, pero le sigue faltando finura en el pase y en las decisiones.

Yeremay

|5| Su segunda parte le salva. En la primera debió ser definitivo ante la portería.

Eddahchouri

|3| Desaparecido y desenganchado del juego ofensivo del equipo, otro de los que se fue al descanso.

TAMBIÉN JUGARON

Stoichkov |5| Se le notó un poco errático en acciones.

Ximo Navarro |5| Quiso ser contundente por la banda.

Patiño |5| Le sigue faltando ritmo con la pelota.

Luismi |5| Desaparecido.