Reencuentro con Pablo Vázquez el próximo sábado ante el Sporting

Antonio Hidalgo dispondrá de pocos días para preparar la visita del Sporting de Gijón el próximo sábado 6 de septiembre. El partido arrancará a las 16.15 y se espera una gran expectación por la cercanía, la rivalidad, y el buen horario para los aficionados. Será, también, el reencuentro de Riazor con Pablo Vázquez .