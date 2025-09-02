Reencuentro con Pablo Vázquez el próximo sábado ante el Sporting
Antonio Hidalgo dispondrá de pocos días para preparar la visita del Sporting de Gijón el próximo sábado 6 de septiembre. El partido arrancará a las 16.15 y se espera una gran expectación por la cercanía, la rivalidad, y el buen horario para los aficionados. Será, también, el reencuentro de Riazor con Pablo Vázquez .
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Así es la nueva tienda de decoración 'low cost' de Amancio Ortega: el mismo diseño que Zara Home, pero los precios de Ikea
- Esta casa-restaurante trabaja con 'cociña de ferro' y tiene un menú por solo 14 euros: a 1 hora de A Coruña
- El aplaudido gesto tras ganar el bote de Pasapalabra: 'A Hacienda para fomentar la sanidad pública”
- Así es el 'Park Güell coruñés': fue construído en el siglo XIX y es de acceso gratuito
- El Deportivo calca sus pasos con Stoichkov, pero accede a una presa mayor
- El Deportivo medita fichar a Jaime Seoane, pero no es una operación sencilla
- La alternativa para optar a un piso que busca socios en A Coruña
- 12 platos para dar la vuelta a España sin salir de A Coruña