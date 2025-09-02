Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Yeremay estrena su cuenta particular en la nueva temporada

Desde los once metros y en la tercera jornada de Liga llegó la primera diana de Yeremay, máximo anotador el curso pasado del cuadro blanquiazul. El canario no dudó cuando Mulattieri cayó en el área. Agarró el balón y no falló ante Juan Soriano, que hasta el momento había sido clave para sostener la victoria pepinera.

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents