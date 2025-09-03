Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Claudia Sande, citada por la selección sub 16

La canterana coruñesa nacida en 2010 realizará en Las Rozas unos entrenamientos con la selección española sub 16 entre el lunes 8 y el jueves 11 de septiembre. La temporada pasada entró en varias convocatorias con la sub 15 y es una asidua en estas fechas de pruebas.

