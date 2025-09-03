Claudia Sande, citada por la selección sub 16
La canterana coruñesa nacida en 2010 realizará en Las Rozas unos entrenamientos con la selección española sub 16 entre el lunes 8 y el jueves 11 de septiembre. La temporada pasada entró en varias convocatorias con la sub 15 y es una asidua en estas fechas de pruebas.
