El Deportivo todavía busca su camino

Antonio Hidalgo dibuja un nuevo Deportivo que, en palabras propias, aspira a codearse entre los seis mejores equipos de la categoría. Con el mercado cerrado, el técnico está feliz con la plantilla que Fernando Soriano le ha confeccionado. Un elenco «excepcional» para competir por todo en el que ahora tiene la «responsabilidad de sacarle el máximo rendimiento», expresó tras el empate ante el Leganés. En Butarque, el conjunto coruñés sufrió. Lo pasó mal. Se dio de frente con varias realidades: la propia, y es que el plan de juego todavía está verde; y la ajena, pues en el intercambio de golpes y el juego directo, su rival fue superior. En septiembre el entrenador de Canovelles deberá decidir qué equipo quiere ver y conjugarlo con la necesidad de puntuar de tres en tres.

«Si somos capaces de ese talento y esa competitividad tenerla junta, tendremos mucho éxito», explicó en el postpartido un Antonio Hidalgo que ya ha mandado este mensaje a su vestuario en varias ocasiones desde que se hizo cargo del club. El exentrenador de Sabadell o Huesca tiene claro que cuenta con una gran cantidad de herramientas en sus manos. En particular, en un frente de ataque redondeado con la llegada de Stoichkov y un Mulattieri que tuvo un debut idílico anotando un gol y forzando el penalti del empate.

Y, aunque dicen que los buenos se entienden solos, es ahora trabajo de Hidalgo definir la personalidad y el camino que quiere tomar para su Deportivo. Hacia dónde quiere llevar al equipo. Cómo va a construir las victorias. Qué elementos del juego harán reconocibles de aquí a junio a su escuadra.

En Butarque, el Dépor se fue al descanso con solo un 29% de los duelos ganados, y la sensación de que, con muy poco, el Leganés lo había mandado a la lona. Si ante el Granada Hidalgo apostó por defender en un marcado 4-4-2, frente a Burgos y al cuadro pepinero recuperó el 5-3-2 que también había trabajado en pretemporada. Los problemas llegaron, sobre todo, con balón. Cuando el posicionamiento fue alto, generó peligro. Muchas veces, no obstante, la altura de sus jugadores diferenciales, la zona de recepción y el cómo lo hacían no les permitió poner en auge su calidad individual.

Sus chicos, de momento, han dejado secuencias (sobre todo en Los Cármenes y durante un pequeño tramo del primer tiempo) de muy buen nivel cuando los jugadores más menudos combinan en corto. El tanto de Mario Soriano en la primera jornada fue el gran ejemplo. La ocasión de Villares a pase de Mella; o la de Yeremay con una jugada entre líneas de Gragera y El Joker, otras. Pero por el camino todavía tiene lagunas.

El 10, desconectado

Yeremay, de momento, es el jugador más afectado, con un sistema de relaciones en el que todavía no está cómodo. Se resiente él y, en consecuencia, todo el equipo. Solo cuando abandona el centro vuelve ese encarador que, de momento, promedia un 29% de éxito en el regate (por un 51% del pasado curso). También se percibe en su participación, cayendo de los 51.9 toques de media a los 46 (41 en Butarque y solo 39 contactos ante el Burgos).

El vestuario lo ha arropado en los últimos días tras un mercado movido, que arrancó con el sí quiero tras dar largas al Como y, dos meses después, se cerró con el fuerte interés del Sporting de Portugal. «Tenemos que dejar de marear a Yeremay», dijo Villares. Ximo Navarro, tras el duelo del lunes, lo tildó como «el mejor» jugador de la categoría; mientras que Barcia remarcó su deseo de ser blanquiazul. El final de agosto le ayudará, pero es a través del fútbol cómo se debe volver a conectar con su figura. Su espacio ideal es la banda izquierda y, aunque lleva ya dos años transitando hacia dentro, de momento, en el sistema de Hidalgo, mucho más cercano al 9, a los últimos metros, a la finalización, no se ha encontrado cómodo.

Mejorar la organización

Uno de los debes de este inicio de curso es la forma de construir ataques. Cuando se juntan sus jugadores de gran talento siempre pasan cosas. No es para menos. La nómina no ha hecho más que ampliarse y tanto Mulattieri como Stoichkov parecen decididos a elevar la competencia a los Mario, Luismi y Mella. Para llegar a ellos, el equipo debe pulir tanto su salida de balón, donde de momento Hidalgo apuesta por tomar pocos riesgos, jugando mucho en largo cuando la presión rival es alta y ordenada; como también sus ataques estáticos. En el 5-3-2 la banda zurda de Escudero no suma la suficiente amplitud. En la derecha, Luismi y Mella han tenido zonas de contacto con el balón demasiado bajas, exigidos también en defensa.

En Butarque, además, el Dépor se mostró más cómodo, como reconoció el propio Hidalgo, cuando pudo emparejarse en la presión, abandonando una defensa más zonal, lanzándose casi con marcas hombre a hombre todo el campo. Aunque el posicionamiento es alto, no está generando grandes dificultades a los inicios de juego rivales. Defender el juego directo queda en las asignaturas pendientes para un equipo que necesita dominar todos los registros.

Tiene muchos meses Hidalgo para pulir su idea. Para hacer orfebrería con mimbres que relucen oro. Su indudable liderazgo deberá poner en común todos los elementos en la pizarra. El Sporting, líder con 9 puntos, no dará tregua a la adaptación a un plantilla ya definida y que promete muchas alegrías a Riazor. Con el mercado cerrado, la suerte ya está echada: es turno del trabajo.