Ya hay castigo para el coruñés Dani Rodríguez en el Real Mallorca

Dani Rodríguez, jugador del Real Mallorca y formado en la cantera del Dépor, ya sabe el precio a pagar tras sus dos comunicados en los que cuestionó públicamente las decisiones de Jagoba Arrasate y en los que, además, dejó claro que su enfado venía motivado porque Jan Virgili, con solo un entreno, jugase antes que otros en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid.

El club, a través de un breve comunicado, ha notificado que retira con "efecto inmediato" la capitanía al centrocampista de Betanzos, además de establecer una suspensión de empleo y sueldo de diez días. Un castigo ejemplar y pocas veces visto en el mundo del fútbol.

Es la máxima sanción que puede imponer el club en estos casos según el código disciplinario de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE). Durante este plazo de tiempo, el futbolista no puede ejercitarse ni en la ciudad deportiva Antonio Asensio ni en el estadio de Son Moix. El jugador gallego ha aceptado la sanción y conoce las consecuencias de sus actos.

En apenas 48 horas, Dani Rodríguez, uno de los jugadores más venerados para la afición y uno de los fubolistas más importantes de la plantilla, incendió el vestuario y la planta noble de Son Moix con dos comunicados, a cada cual peor, en los que mostró su enfado y frustración por haberse quedado sin minutos en el partido ante el Real Madrid, y que han provocado el rechazo de la mayoría del mallorquinismo, que le ven ahora como un ídolo caído.

En el primero de ellos, realizado en un post en su cuenta de Instagram a la mañana siguiente del encuentro, dejó clara su frustración. "Nunca esperes nada de nadie, y menos hoy en día, cuando meritocracia, la cultura y el respeto por el trabajo brilla por su ausencia", publicó. Un mensaje dirigido a Jagoba Arrasate que ya sentó muy mal a los aficionados y a la directiva.

Sin embargo, la tormenta estalló apenas un día y medio después, con todos inmersos en las últimas horas del mercado de fichajes. A través de las historias de su cuenta de Instagram, volvió a la carga en un intento de explicación, aunque el remedio fue peor que la enfermedad.

En un texto lleno de contradicciones, en los que aseguraba "respetar" las decisiones del entrenador, dejó claro que no es así al señalar públicamente a Jan Virgili como uno de los motivos de su enfado.

"No puedo aceptar la falta de respeto hacia el compromiso y la dedicación. Me duele que un jugador que acaba de llegar, con un solo entrenamiento, tenga la oportunidad de jugar por delante de compañeros que llevamos años defendiendo esta camiseta", escribió en referencia al extremo de 19 años.

"Ojalá Jan triunfe aquí y entre todos podamos ayudarle. Pero que algo así ocurra manda un mensaje horrible al vestuario: da igual el trabajo, la entrenga o la lealtad. Eso es lo que me enfadó", añadió.

Un mensaje que sentó fatal en el vestuario y en la planta noble. Este martes, en la tradicional rueda de prensa para analizar el mercado de fichajes, este tema centró toda la atención. En este sentido, Pablo Ortells, director de Fútbol de la entidad, afirmó ante un mensaje así "el club debe intervenir", a la vez que reconoció el enfado de Jagoba Arrasate.

"Hay que anteponer el equipo a lo individual. Es un deporte de equipo, el escudo es el Mallorca y los demás estamos a disposición de él. Tenemos que dar ejemplo. No puedes decir una cosa y hacer otra. Tenemos que resolverlo y tomar cartas en el asunto", afirmó.

Esta mañana, en el entrenamiento tras dos días de descanso, Dani Rodríguez ya no ha saltado al terreno de juego junto al resto de sus compañeros para preparar el choque ante el Espanyol del próximo lunes 15 de septiembre a las 21 horas.